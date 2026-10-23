Domenica 25 ottobre 2026 il suggestivo borgo medievale di Diano Castello partecipa alla decima edizione della Giornata Nazionale della “Camminata tra gli Olivi”, la manifestazione promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio per riscoprire il patrimonio storico, rurale e culturale del Ponente ligure. Cittadini, escursionisti e appassionati potranno trascorrere una mattinata all’aria aperta lungo un tracciato disegnato tra le campagne e gli oliveti, celebrando il legame profondo con l’agricoltura locale e ammirando gli scorci panoramici del territorio da una prospettiva inedita.

Il tema dell’edizione: “Radici d’Italia” e tradizione locale

L’appuntamento si inserisce nel circuito nazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio agricolo:

adesione alla campagna nazionale intitolata “Radici d’Italia. Ogni Cultivar, una storia da raccontare”;

valorizzazione della cultura millenaria dell’olivo e delle produzioni tipiche del comprensorio dianese;

riscoperta del patrimonio storico e delle peculiarità paesaggistiche che circondano il borgo;

promozione di uno stile di vita sano e del turismo lento a contatto con l’ambiente rurale.

Caratteristiche dell’itinerario e grado di difficoltà

Il tracciato è stato studiato per garantire una fruizione agevole e accessibile:

Tipologia di tracciato: percorso ad anello tra gli olivi e la natura circostante;

percorso ad anello tra gli olivi e la natura circostante; Livello di difficoltà: classificato come “Facile”, adatto sia a camminatori sia a famiglie;

classificato come “Facile”, adatto sia a camminatori sia a famiglie; Distanza complessiva: 5 chilometri di passeggiata;

5 chilometri di passeggiata; Tempo di percorrenza stimato: circa 3 ore e 30 minuti.

Programma della mattinata, ritrovo e contatti utili

Tutti i dettagli operativi e i riferimenti per partecipare all’escursione:

Orario di ritrovo: ore 8:45 sotto le logge di Piazza Quaglia a Diano Castello;

ore 8:45 sotto le logge di Piazza Quaglia a Diano Castello; Partenza della camminata: ore 9:00;

ore 9:00; Referente per informazioni: Davide Fornaro al recapito telefonico 340 2440972;

Davide Fornaro al recapito telefonico 340 2440972; Posta elettronica: manifestazioni@comunedianocastello.it;

manifestazioni@comunedianocastello.it; Portale ufficiale dell’evento nazionale: consultabile all’indirizzo www.camminatatragliolivi.it.