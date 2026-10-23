Una drammatica vicenda ha scosso la comunità di Tortona nel corso della notte, dove una bambina di poco più di tre anni è stata trovata senza vita all’interno di un’abitazione nel centro storico di Tortona. I Carabinieri, intervenuti tempestivamente sul posto dopo la segnalazione, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. L’unica persona presente nell’alloggio al momento dell’arrivo dei militari dell’Arma era la madre della minore: la donna, una trentenne, che dopo essere stata sentita nell’immediatezza dal Pubblico Ministero di turno, è stata dichiarata in stato di arresto mentre gli inquirenti proseguono le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

L’intervento nella notte e il fermo

I militari dell’Arma sono accorsi nell’abitazione al fine di verificare la situazione, trovandosi dinanzi a uno scenario gravissimo:

intervento dei Carabinieri effettuato durante le ore notturne presso la residenza cittadina;

constatazione sul posto della morte della bimba di poco più di tre anni;

presenza esclusiva della madre all’interno delle mura domestiche all’ingresso dei militari;

interrogatorio immediato della donna condotto direttamente dal Pubblico Ministero;

adozione della misura restrittiva con la donna formalmente posta in stato di arresto che lascia intendere sia stata responsabile del decesso della figlia.

Gli accertamenti e le indagini degli inquirenti

Sull’episodio vige il massimo riserbo da parte delle autorità preposte, impegnate a fare piena luce sulla vicenda:

rilievi e accertamenti tecnici avviati immediatamente dai Carabinieri nei locali dell’alloggio;

attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica per chiarire ogni passaggio dell’evento;

accertamento delle precise cause del decesso e determinazione delle effettive responsabilità giudiziarie.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI IN CASO DI ULTERIORI CONFERME DA PARTE DELLE FORZE DELL’ORDINE.