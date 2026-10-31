Momenti di apprensione nella giornata di oggi, sabato 31 ottobre, all’interno di un supermercato cittadino a Tortona, dove quattro persone sono rimaste imprigionate all’interno dell’ascensore per quasi mezz’ora. Il guasto all’impianto di risalita si è verificato all’improvviso mentre i clienti si stavano recando a fare la spesa, bloccando la cabina a metà corsa tra un piano e l’altro della struttura commerciale. A risolvere la disavventura è stato il tempestivo arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona, che hanno operato con rapidità per sbloccare l’impianto e consentire a tutti gli occupanti di uscire incolumi.

Il blocco della cabina tra i piani e l’attesa

La disavventura si è consumata nel corso della mattinata all’interno del punto vendita tortonese, cogliendo di sorpresa gli avventori:

le quattro persone stavano utilizzando l’ascensore interno della struttura commerciale per raggiungere i reparti dedicati agli acquisti;

un improvviso malfunzionamento tecnico ha determinato l’arresto immediato del vano ascensore a mezza altezza tra due livelli dell’edificio;

gli occupanti sono rimasti bloccati all’interno dell’abitacolo per circa trenta minuti, impossibilitati a uscire in autonomia;

dal punto vendita è partita la segnalazione ai soccorsi tecnici d’emergenza per richiedere lo sblocco in sicurezza.

L’operazione di soccorso dei Vigili del Fuoco

L’allarme ha mobilitato tempestivamente il personale del presidio di soccorso cittadino:

l’invio immediato sul posto di una squadra operativa dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona;

l’avvio delle manovre tecniche per l’apertura forzata delle porte del vano e la messa in sicurezza dell’impianto elevatore;

l’estrazione e la liberazione di tutte le quattro persone intrappolate, uscite dalla cabina senza aver riportato ferite o conseguenze sanitarie.