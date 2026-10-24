Ancora un intervento di emergenza sulla ex strada statale che collega Tortona a Pontecurone, tristemente nota per essere stata teatro, solo poche ore prima, di un drammatico incidente stradale costato la vita a un uomo che si recava al lavoro. Nella giornata di oggi, sabato 24 ottobre, un’autovettura alimentata a Gpl ha preso improvvisamente fuoco mentre era in transito. Il rapido intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona ha permesso di domare l’incendio, sebbene il veicolo sia andato praticamente distrutto. Fortunatamente illeso il conducente, riuscito a mettersi in salvo in tempo.

La dinamica: le fiamme dal vano motore e la prontezza del guidatore

L’emergenza si è sviluppata rapidamente durante la marcia del veicolo, ma la lucidità dell’automobilista ha evitato il peggio:

principio d’incendio scaturito in modo del tutto improvviso dal vano motore di una Fiat Ulysse dotata di impianto a Gpl;

prontezza di riflessi del conducente, che ha immediatamente arrestato la marcia accostando l’abitacolo a bordo strada;

evacuazione tempestiva del mezzo e allontanamento a distanza di sicurezza per mettersi al riparo da eventuali esplosioni;

chiamata d’emergenza inoltrata tempestivamente ai soccorsi per richiedere l’intervento delle squadre antincendio.

L’arrivo dei pompieri e la messa in sicurezza dell’area

La chiamata d’allarme ha fatto scattare l’immediata mobilitazione dei soccorsi sul tratto viario già interessato dalla tragedia mattutina. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona sono giunti rapidamente sul posto, operando per domare il rogo e neutralizzare il pericolo rappresentato dall’alimentazione a Gpl dell’automobile. Nonostante le operazioni di spegnimento condotte tempestivamente dai pompieri, la violenza delle fiamme ha pesantemente intaccato la struttura della Fiat Ulysse, che è andata praticamente distrutta.

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