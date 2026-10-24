Domenica 25 ottobre 2026 il Comune di Villa Faraldi si unisce alle celebrazioni per la decima Giornata Nazionale della “Camminata tra gli Olivi”, organizzando un intero pomeriggio dedicato alla riscoperta delle radici agricole e culturali del territorio. L’evento, promosso in tutta Italia dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, propone l’itinerario intitolato “Tra Santi, Oratori e Ulivi: alla scoperta della storia della Taggiasca”. Si tratterà di un affascinante viaggio tra natura e tradizione che partirà dalla frazione di Tovo Faraldi per poi snodarsi fino agli storici spazi del museo “U Gumbu de Nuccio”, unendo l’escursione all’aria aperta a un momento di approfondimento letterario ed enogastronomico.

Il percorso nel verde: la storica Via dei Gumbi e gli antichi frantoi

L’iniziativa sposa appieno il filone tematico scelto per l’edizione di quest’anno, denominato “Radici d’Italia. Ogni Cultivar, una storia da raccontare”:

partenza della camminata fissata per le ore 14:30 dalla pittoresca frazione di Tovo Faraldi;

sviluppo dell’itinerario pedonale lungo l’antica e suggestiva Via dei Gumbi;

passeggiata immersiva tra i tradizionali uliveti del Ponente ligure, storici luoghi di culto e caratteristiche caselle in pietra;

possibilità di ammirare lungo il tracciato i suggestivi resti dei vecchi frantoi ad acqua che raccontano il passato produttivo della vallata.

Letteratura e sapori della tradizione al museo “U Gumbu de Nuccio”

Conclusa l’escursione pomeridiana, i partecipanti verranno accolti all’interno di una cornice d’eccezione per la seconda parte della giornata:

ritrovo all’interno degli spazi del museo “U Gumbu de Nuccio”, uno straordinario esempio di antico frantoio a sangue risalente al Seicento;

alle ore 17:00, avvio dell’appuntamento letterario con la presentazione ufficiale del volume “Storia della Taggiasca. L’olivicoltura ligure e l’identità di un territorio a partire da un’oliva”;

incontro diretto e dialogo con l’autore del libro, Alessandro Giacobbe;

conclusione dell’evento all’insegna della convivialità grazie a una speciale degustazione di prodotti tipici locali.

Informazioni pratiche, contatti e piano in caso di pioggia

Per agevolare l’organizzazione e la partecipazione, l’amministrazione ha diffuso tutti i recapiti e le direttive utili, comprese le alternative in caso di condizioni meteo avverse:

Partecipazione alla camminata: ritrovo alle ore 14:30 a Tovo Faraldi. Per informazioni e prenotazioni relative esclusivamente all’escursione è possibile contattare il numero telefonico 340 2440972;

ritrovo alle ore 14:30 a Tovo Faraldi. Per informazioni e prenotazioni relative esclusivamente all’escursione è possibile contattare il numero telefonico 340 2440972; Presentazione del libro: inizio previsto alle ore 17:00 presso “U Gumbu de Nuccio”. Per informazioni specifiche su questo singolo appuntamento si può fare riferimento al numero 340 2562879;

inizio previsto alle ore 17:00 presso “U Gumbu de Nuccio”. Per informazioni specifiche su questo singolo appuntamento si può fare riferimento al numero 340 2562879; In caso di maltempo: qualora dovesse piovere, la camminata all’aperto verrà rinviata a una nuova data da destinarsi, mentre la presentazione letteraria e le relative attività al coperto si svolgeranno regolarmente alle ore 17:00.

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