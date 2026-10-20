Resta alta l’allerta per il maltempo nel Tortonese e in tutta la zona H, dove per la giornata di domani, mercoledì 21 ottobre, l’ARPA Piemonte ha confermato il livello di allerta arancione per rischio idrogeologico. Le precipitazioni previste sul territorio comportano il pericolo di limitate esondazioni dei corsi d’acqua e l’attivazione di fenomeni di versante lungo le aree collinari. Di fronte a questo quadro la Prefettura ha immediatamente attivato il Centro Operativo Misto (COM) di Protezione Civile per monitorare con continuità l’evolversi della situazione, raccomandando ai cittadini la massima prudenza negli spostamenti e l’invito a uscire solo in caso di effettiva necessità.

Il bollettino ARPA e le criticità previste per domani

Il quadro meteo tracciato per la giornata di mercoledì 21 ottobre evidenzia specifiche criticità per l’area:

Allerta arancione per rischio idrogeologico: livello di attenzione confermato dall’ARPA Piemonte per l’intero quadrante del Tortonese (classificato come zona H);

livello di attenzione confermato dall’ARPA Piemonte per l’intero quadrante del Tortonese (classificato come zona H); Pericolo idrico: segnalato il rischio di limitate esondazioni a carico dei corsi d’acqua a causa della persistenza delle piogge;

segnalato il rischio di limitate esondazioni a carico dei corsi d’acqua a causa della persistenza delle piogge; Fenomeni di versante: possibilità di smottamenti e dissesti lungo i rilievi e i pendii del territorio.

Monitoraggio costante: la Prefettura attiva il COM

Le istituzioni e la macchina operativa di soccorso hanno predisposto misure immediate per la tutela del territorio:

attivazione da parte della Prefettura del COM (Centro Operativo Misto) di Protezione Civile con l’obiettivo di presidiare e monitorare costantemente l’evoluzione del maltempo;

presidio delle zone più vulnerabili e coordinamento tra gli enti locali;

costante aggiornamento informativo, con la diffusione di nuove comunicazioni nelle prossime ore in caso di necessità.

Le indicazioni di sicurezza per i cittadini

Per fronteggiare i disagi e prevenire situazioni di pericolo, vengono indicate precise norme di comportamento:

prestare la massima attenzione e cautela durante qualsiasi tragitto;

raccomandazione esplicita di uscire di casa unicamente se indispensabile;

massima vigilanza nell’affrontare i sottopassi stradali, particolarmente esposti al pericolo di allagamenti improvvisi.