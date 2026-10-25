Le nostre ricerche hanno portato alla luce un personaggio impensabile:

ĚTE DE BOIS

 Un personaggio insolito è Maria, emersa in un luogo impensabile, ancor più in quei tempi nel cuore di cruente battaglie napoleoniche.

Chi era questa giovane? Com’è riuscita inserirsi in quest’ambiente a fianco di Napoleone, in un mondo tanto crudele? Non s’è venuto a sapere, tanto da meritare la nostr’attenzione.     

ĚTE DE BOIS

                    A Maria, Testa di Legno

Maria Testa di Legno poco bella, tanto carina,

è di Napoleone la cantiniera,

ben svolge quest’impegno,

tutt’i dì, da mane a sera.

I soldati della Brigata,

l’han così appellata

che: 

tanto il fucile sa maneggiar,

come il barile sa miscelar,

all’occasione pronta a sparar!

Il suo sposo è militare,

in Marengo un figlio gli ha donato,

con lor sempre l’han portato.

I tre han seguito l’Imperatore,

con lui han battagliato,

su tutti i fronti han guerreggiato,

per dar potere allo Stato.

Non bella, tanto carina,

a Waterloo la vita ha abbandonato,

dopo aver curato

la buona cantina,

accompagnata dalla preziosa carabina,

un piccolo bimbo a questo mondo ha lasciato.

                                                   Franco Montaldo  