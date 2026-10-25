Le nostre ricerche hanno portato alla luce un personaggio impensabile:
ĚTE DE BOIS
Un personaggio insolito è Maria, emersa in un luogo impensabile, ancor più in quei tempi nel cuore di cruente battaglie napoleoniche.
Chi era questa giovane? Com’è riuscita inserirsi in quest’ambiente a fianco di Napoleone, in un mondo tanto crudele? Non s’è venuto a sapere, tanto da meritare la nostr’attenzione.
ĚTE DE BOIS
A Maria, Testa di Legno
Maria Testa di Legno poco bella, tanto carina,
è di Napoleone la cantiniera,
ben svolge quest’impegno,
tutt’i dì, da mane a sera.
I soldati della Brigata,
l’han così appellata
che:
tanto il fucile sa maneggiar,
come il barile sa miscelar,
all’occasione pronta a sparar!
Il suo sposo è militare,
in Marengo un figlio gli ha donato,
con lor sempre l’han portato.
I tre han seguito l’Imperatore,
con lui han battagliato,
su tutti i fronti han guerreggiato,
per dar potere allo Stato.
Non bella, tanto carina,
a Waterloo la vita ha abbandonato,
dopo aver curato
la buona cantina,
accompagnata dalla preziosa carabina,
un piccolo bimbo a questo mondo ha lasciato.
Franco Montaldo