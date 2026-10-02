Le atmosfere senza tempo dell’Orient Express, i misteri lungo il Nilo e le intuizioni geniali di Hercule Poirot e Miss Marple approdano a Tortona per una serata interamente dedicata al brivido letterario. Nel tardo pomeriggio di domenica 4 ottobre 2026, alle ore 18:30, la Sala Polifunzionale Remotti ospiterà la performance narrativa cult intitolata “Agatha Christie tra enigmi e misteri”, condotta dalla nota storica, divulgatrice e autrice Feltrinelli Jennifer Radulovic. L’iniziativa condurrà gli spettatori in un suggestivo viaggio alla riscoperta della vita avventurosa, delle bizzarrie personali e dei segreti più intimi della regina del giallo, esplorando il confine sottile tra realtà biografica e finzione narrativa.

Un viaggio avvincente tra finzione e retroscena storici

Lo spettacolo ideato da Jennifer Radulovic promette di svelare aspetti inediti della scrittrice più letta e tradotta al mondo, immergendo il pubblico nelle trame dei suoi delitti più celebri e nei retroscena dei suoi viaggi leggendari.

Nel corso dell’incontro verranno approfonditi:

le bizzarrie quotidiane e i dettagli biografici meno noti della regina del mistero;

la nascita e i retroscena di protagonisti iconici come il detective belga Hercule Poirot e la sagace Miss Marple;

le affascinanti ambientazioni esotiche e ferroviarie legate ai suoi capolavori più amati;

il contesto storico e psicologico da cui presero vita trame, moventi e delitti memorabili.

Modalità di partecipazione, prenotazioni e contatti utili

L’evento prevede l’obbligo di prenotazione anticipata per assicurarsi l’accesso in sala, con facoltà per i partecipanti di regolarizzare la quota di adesione in contanti all’ingresso il giorno stesso dello spettacolo.

Per riservare i posti o richiedere ulteriori delucidazioni sono attivi i seguenti canali informativi dedicati:

Sito internet ufficiale: www.jenniferradulovic.com

www.jenniferradulovic.com Telefono: 392 34 26 885

392 34 26 885 Posta elettronica: info@jenniferradulovic.com