Diano Marina si prepara a riabbracciare il suo iconico e bellissimo panorama naturale senza ostacoli visivi. Dopo tre anni di permanenza, verrà finalmente smontata la grande gru edile situata nel rione Sant’Anna, nei pressi del suggestivo promontorio di Capo Berta. L’imponente struttura, installata per consentire la realizzazione di due ville private in collina, aveva suscitato qualche inevitabile mugugno tra i dianesi a causa dell’impatto estetico. Ora la notizia della sua rimozione è accolta con immensa gioia da tutti i cittadini, che potranno tornare ad ammirare la visuale originaria. Per permettere i lavori in totale sicurezza all’intersezione tra via Sant’Elmo e viale Torino, il Comando di Polizia Locale ha predisposto una viabilità alternativa.

Le operazioni di smontaggio: date e ditta incaricata

L’intervento segna la fine di una lunga occupazione del suolo e la restituzione dell’orizzonte paesaggistico ai residenti. Le delicate operazioni di disallestimento della gru prenderanno il via alle ore 07:00 di martedì 27 ottobre 2026 e si concluderanno entro le ore 24:00 di giovedì 29 ottobre 2026. Ad occuparsi dei lavori sarà la ditta specializzata “Vernazza Autogru S.r.l.”, con sede a Genova in via Renata Bianchi 90, che opererà in conformità ai nulla osta rilasciati dal Settore Edilizia Privata e dai Lavori Pubblici del Comune.

Le modifiche al traffico: divieti di sosta e strade chiuse

Per garantire gli spazi di manovra ai mezzi operativi e tutelare l’incolumità pubblica, il Comandante della Polizia Locale, Gabriele Degl’Innocenti, ha firmato un’ordinanza che ridisegna provvisoriamente il traffico nell’area. Ecco l’elenco delle modifiche in vigore durante i tre giorni di cantiere:

istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Sant’Elmo, su ambo i lati, per un’estensione di 100 metri lineari prima dell’incrocio con viale Torino;

divieto di sosta con rimozione forzata lungo viale Torino, interessando 3 stalli posizionati di fronte al civico 21 (lato monte) e il segmento che va dal civico 45 fino all’intersezione con via Sant’Elmo;

divieto di circolazione in viale Torino nel tratto compreso tra l’incrocio con via Sant’Elmo e il civico 72;

il passaggio sarà invece sempre garantito per pedoni e ciclisti, che potranno usufruire regolarmente del percorso ciclo-pedonale;

attivazione del doppio senso di circolazione in viale Torino, esclusivamente nel segmento stradale compreso tra via Corallo e il civico 45;

assoluto divieto di transito per autobus e autoarticolati lungo l’intera arteria di viale Torino.

La ditta esecutrice si occuperà di posizionare la necessaria segnaletica di preavviso almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore dei divieti, così da avvisare tempestivamente residenti e automobilisti.

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