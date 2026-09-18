Grande pallavolo internazionale protagonista ad Alassio: sabato 19 settembre alle ore 18:30, il Palaravizza ospiterà l’atteso test match maschile tra il Cuneo Volley (targato Acqua Sant’Anna) e i transalpini del Cannes Volley Ball. L’evento rappresenta il prestigioso atto di apertura del 34° Memorial Dado Tessitore e offrirà un’importante occasione per testare i due ambiziosi roster a un mese dall’inizio dei rispettivi campionati di SuperLega e Ligue A, il tutto alla vigilia dell’impegno dell’Italia agli Europei (in campo domenica a Torino contro la Danimarca).

I roster sotto la lente d’ingrandimento

C’è grande curiosità per vedere all’opera la formazione piemontese, che scenderà in campo priva del solo iraniano Khanzadeh Poriya, attualmente impegnato con la propria nazionale. I fari saranno puntati su diversi profili di altissimo livello:

Ethan Champlin: schiacciatore statunitense e titolare della nazionale Usa (reduce dalla finale di Vnl contro la Polonia).

schiacciatore statunitense e titolare della nazionale Usa (reduce dalla finale di Vnl contro la Polonia). Bryan Argilagos: giovanissimo palleggiatore classe 2007 italo-cubano, fresco vincitore dello scudetto a Perugia.

giovanissimo palleggiatore classe 2007 italo-cubano, fresco vincitore dello scudetto a Perugia. Leandro Mosca: altissimo centrale (209 cm), oro iridato nel 2022 e tornato in maglia azzurra durante l’estate.

altissimo centrale (209 cm), oro iridato nel 2022 e tornato in maglia azzurra durante l’estate. Il blocco francese: composto dall’opposto Feral, dalla “banda” Strehlau e dal nuovo libero Loubeyre.

Dall’altra parte della rete ci sarà un Cannes profondamente rinnovato e motivatissimo, alla sua prima uscita stagionale. Sulla panchina siederà il tecnico brasiliano Joao Bravo (coadiuvato da Lucio Oro), mentre in campo spiccherà una forte impronta italiana:

Alessandro Acquarone: il palleggiatore imperiese (nato a Sanremo) sarà il beniamino di casa, approdato in Costa Azzurra dopo tre stagioni ricche di successi a Trento.

il palleggiatore imperiese (nato a Sanremo) sarà il beniamino di casa, approdato in Costa Azzurra dopo tre stagioni ricche di successi a Trento. Omar Biglino: centrale albese e capitano della squadra francese.

centrale albese e capitano della squadra francese. I profili internazionali: l’olandese Van der Ent, il brasiliano Rogridues Noleto e il polacco Bucki.

A dirigere il match di altissimo livello sarà una coppia arbitrale ligure, composta da Marta Gamalero di Genova e Giovanni Tamburini di Arenzano.

Spettacolo, premiazioni e logistica

La partita non sarà solo sport giocato, ma offrirà uno spettacolo nello spettacolo. Durante i time-out e nelle pause tra i set, il parquet del Palaravizza ospiterà le esibizioni di una quindicina di giovani ginnaste agoniste della Asd Move Up di Alassio, associazione che ha da poco festeggiato i dieci anni di attività.

Al termine dell’incontro si procederà con la consegna dei vari riconoscimenti e di diversi premi speciali. Per agevolare l’afflusso del pubblico, gli spettatori potranno usufruire del vicino Stadio Parking (presso lo Stadio Ferrando) a una tariffa speciale agevolata. I biglietti per assistere all’evento sono disponibili in prevendita sul circuito ticket.it oppure acquistabili direttamente al botteghino del palazzetto (con disponibilità di tariffe intere e ridotte).

Le istituzioni coinvolte e il prosieguo del Memorial

Il grande evento sportivo è promosso da Gesco e Nuova Lega Pallavolo Sanremo (sotto l’egida della Fipav), in collaborazione con Alassio Volley. L’iniziativa gode dell’importante patrocinio di Regione Liguria, dei Comuni di Alassio e Sanremo e del Coni Liguria, supportata da numerosi partner commerciali (Laboratorio Ct, Enoteca Regionale del Roero, Sames, Fudi Mercato Super, Balzola, North Sails Alassio e Un Mare di Shopping).

La grande sfida di Serie A farà da apripista agli appuntamenti successivi del 34° Memorial Dado Tessitore (42a Sanremo Cup). La storica kermesse proseguirà infatti presso il Mercato dei Fiori di Valle Armea, a Sanremo, con due importanti tornei giovanili:

26-27 settembre: torneo interregionale Under 15 femminile.

torneo interregionale Under 15 femminile. 10-11 ottobre: torneo internazionale Under 15 maschile, con la partecipazione di squadre provenienti dalla Francia e da diverse province di Piemonte, Lombardia e Liguria.