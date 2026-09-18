La preparazione atletica dell’F.C. Como Women, squadra attualmente al primo posto nel Campionato di Serie A di calcio femminile, fa tappa in Riviera. Nella mattinata di oggi, la formazione lariana ha scelto la spiaggia di San Bartolomeo come palcoscenico per una speciale sessione di allenamenti, venendo accolta ufficialmente dalle autorità cittadine per consolidare il legame tra il territorio e lo sport di altissimo livello.

L’accoglienza istituzionale

A fare gli onori di casa e a dare il benvenuto alla squadra sono stati il sindaco Filippo Scola e la consigliera delegata allo Sport Sara D’Agnano. I due amministratori hanno ricevuto la delegazione del club lombardo, che ha presenziato all’incontro in tutte le sue componenti:

Giocatrici

Allenatore

Staff tecnico

La visita è stata accreditata dall’Amministrazione come un ulteriore, forte segnale della vocazione sportiva e turistica del comune rivierasco, un obiettivo che si sta perseguendo con continuità.

Le parole dell’Amministrazione e i progetti futuri

L’iniziativa ha riscosso un vivo apprezzamento da entrambe le parti. A sottolineare il valore della giornata sono intervenuti congiuntamente il sindaco Scola e la consigliera D’Agnano: «Dopo l’evento dell’Italian Beach Soccer di giugno siamo orgogliosi di aver ospitato nella nostra cittadina una squadra che è al primo posto del Campionato di Serie A di calcio femminile».

L’entusiasmo dimostrato dalla società sportiva per il lavoro svolto sulla sabbia ligure apre la strada a nuove collaborazioni future. Come confermato dagli stessi amministratori locali, c’è stata «grande soddisfazione da parte nostra e della stessa delegazione del Como Calcio che ha annunciato la volontà di tornare a San Bartolomeo per ripetere uno stage di allenamenti».

Una promessa che conferma, di fatto, San Bartolomeo come una meta ideale per il ritiro e la preparazione fisica dei grandi club calcistici.