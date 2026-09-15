Dalla palestra potenziata alla sala meeting, fino ai servizi dedicati a ciclismo, nuoto e triathlon: la struttura di Piombino rafforza la propria offerta per gruppi sportivi e atleti individuali

Piombino, settembre 2026 – Il turismo sportivo entra sempre più nel progetto di sviluppo di Villaggio Orizzonte. La struttura amplia e rinnova la propria proposta dedicata al turismo sportivo, con l’obiettivo di diventare una destinazione sempre più attrattiva per atleti, squadre e associazioni sportive, anche al di fuori della tradizionale stagione estiva.

L’obiettivo è costruire un’offerta sempre più specifica per chi sceglie una destinazione non soltanto per trascorrere una vacanza, ma anche per allenarsi, prepararsi a una competizione oppure organizzare un ritiro sportivo. Una strategia, insomma, che guarda anche alla destagionalizzazione e alla possibilità di attrarre gruppi italiani e internazionali in ogni momento dell’anno, specialmente squadre e associazioni di nuoto, triathlon e ciclismo.



In questa direzione s’inseriscono alcune importanti novità: Villaggio Orizzonte ha realizzato una nuova sala meeting, pensata per ospitare riunioni, briefing tecnici e momenti organizzativi, ed ha potenziato l’area fitness dedicata alla preparazione atletica con nuove attrezzature per un allenamento più completo, mettendo a disposizione anche il supporto di personal trainer.



Particolare attenzione è stata riservata anche ai gruppi e agli appassionati di ciclismo: la struttura oggi è, infatti, in grado di offrire una vasta gamma di servizi specifici per chi viaggia in bicicletta, oltre al supporto informativo per scoprire i percorsi e le escursioni offerte dal territorio.

A completare il progetto è nato quindi www.villaggioorizzontegruppi.it, un sito web dedicato proprio alle società sportive, alle associazioni, ai gruppi e alle realtà che desiderano organizzare soggiorni, ritiri, meeting ed eventi sportivi di ogni tipo. Una piattaforma pensata per raccogliere in modo semplice e immediato tutte le informazioni relative agli spazi, ai servizi e al soggiorno, con possibilità di costruire proposte personalizzate in base alle esigenze dei diversi gruppi.

Il percorso intrapreso dalla struttura ricettiva ha già trovato una significativa conferma con la presenza nella scorsa primavera di Nadia Battocletti, campionessa olimpionica italiana tra le protagoniste dell’atletica internazionale, che ha infatti recentemente scelto Villaggio Orizzonte come base per un periodo di allenamento a Piombino.

Una presenza che ha portato ancora una volta l’attenzione sulle caratteristiche del territorio e sulle possibilità offerte dalla struttura agli atleti professionisti. La scelta di Battocletti s’inserisce in un percorso più ampio che vede la struttura sempre più coinvolta nel mondo dello sport e nell’accoglienza di atleti e gruppi. Un’esperienza che comprende diverse discipline e che trova nella costa toscana un contesto particolarmente favorevole: il clima, la vicinanza al mare, gli spazi verdi e la possibilità di alternare attività indoor e outdoor rappresentano infatti elementi importanti per chi deve allenarsi durante tutto l’anno.

Un’esperienza che ha trovato continuità anche nell’estate 2026 con l’arrivo di Lorenzo Zazzeri, campione olimpionico e capitano azzurro della nazionale di nuoto in vasca, ospite del Villaggio Orizzonte in occasione del NESC (Nuoto Estremo Swim Camp),

dedicato alla preparazione nel nuoto di alto livello. Tra gli ospiti di quest’anno

ricordiamo anche Filippo Pelati, giovane talento azzurro del nuoto artistico e

protagonista sulla scena internazionale: una presenza che conferma il crescente

legame con il mondo dello sport e l’allenamento di alto livello.



«Stiamo lavorando per costruire un’offerta sempre più completa e qualificata per il mondo dello sport – spiega Laura Fraghi, Responsabile dei gruppi di Villaggio Orizzonte – con l’obiettivo di mettere a disposizione di atleti, squadre e associazioni non soltanto una struttura ricettiva, ma un luogo in cui poter organizzare il proprio soggiorno e il proprio allenamento con servizi dedicati e un supporto costante, adeguato alle diverse necessità».

Il progetto guarda oltre la tradizionale stagione balneare e punta a fare di Villaggio Orizzonte un vero e proprio punto di riferimento per il turismo sportivo sulla costa toscana tutto l’anno, intercettando un pubblico composto sia da professionisti che da società, associazioni e gruppi amatoriali.

Lo sport diventa così uno strumento per valorizzare il territorio, allungare la

stagione e creare nuove occasioni di soggiorno, mettendo in relazione allenamento, natura, mare e qualità dell’accoglienza. Sport, ospitalità e territorio sono parti di un’unica proposta, con l’obiettivo di trasformare il soggiorno in un’esperienza costruita attorno alle esigenze di chi si allena e, allo stesso tempo, desidera scoprire una delle aree più suggestive della Toscana.

Per informazioni:

Villaggio Orizzonte – Piombino (LI)

www.villaggioorizzonte.it

www.villaggioorizzontegruppi.it