In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Museo Diocesano di Tortona ha inaugurato il fine settimana con un’apertura straordinaria di grande valore culturale, svelando al pubblico gli spazi della sua biblioteca storica solitamente chiusi alle visite. Il percorso guidato gratuito, condotto da Chiara Cazzadore, ha permesso di ammirare il nuovo allestimento museale e di accedere a locali aperti solo una o due volte all’anno; l’appuntamento verrà replicato nel pomeriggio di domani, domenica 27 settembre, con inizio alle ore 16:30.

La biblioteca storica del seminario e i suoi tesori

Situata al primo piano dell’ex seminario vescovile, la biblioteca custodisce un patrimonio documentario di eccezionale rilievo, che attraversa cinque secoli di storia fino al 2000, anno di chiusura del seminario:

Oltre 20.000 volumi conservati: una raccolta divisa in due sezioni, una storica e una moderna, comprendente non solo testi religiosi ma anche numerose opere profane.

una raccolta divisa in due sezioni, una storica e una moderna, comprendente non solo testi religiosi ma anche numerose opere profane. Le origini dal 1500: i tomi più antichi provengono dal Collegio dei Gesuiti di Castelnuovo Scrivia, soppresso nel 1808, i cui 409 volumi confluirono nella biblioteca del seminario (struttura che agli albori svolse anche la funzione di biblioteca civica).

i tomi più antichi provengono dal Collegio dei Gesuiti di Castelnuovo Scrivia, soppresso nel 1808, i cui 409 volumi confluirono nella biblioteca del seminario (struttura che agli albori svolse anche la funzione di biblioteca civica). L’antifonario del Settecento: tra i pezzi di maggior pregio spicca un monumentale antifonario del XVIII secolo, oggi protetto e valorizzato all’interno di una teca dedicata.

tra i pezzi di maggior pregio spicca un monumentale antifonario del XVIII secolo, oggi protetto e valorizzato all’interno di una teca dedicata. Recuperi e catalogazione: grazie a due registri dell’Ottocento è stato possibile mappare l’intero patrimonio cartaceo, consentendo nel tempo di rintracciare e recuperare volumi sottratti o dispersi sul mercato antiquario.

grazie a due registri dell’Ottocento è stato possibile mappare l’intero patrimonio cartaceo, consentendo nel tempo di rintracciare e recuperare volumi sottratti o dispersi sul mercato antiquario. Conservazione digitale: oltre 12.000 dei 20.000 volumi presenti sono già stati completamente digitalizzati per assicurarne la tutela e facilitarne lo studio.

Il nuovo percorso museale e il Codice Purpureo

La visita offre inoltre l’opportunità di scoprire il rinnovato percorso espositivo del Museo Diocesano, pensato per valorizzare al meglio le opere d’arte sacra della diocesi. Tra i capolavori più significativi spicca il celebre Codice Purpureo di Sarezzano, antichissimo e prezioso evangelario su pergamena color porpora che rappresenta una delle punte di diamante dell’intera collezione diocesana, un volume dell’Odissea di Omero del 1500 e numerose tele di grandi dimensioni, oltre al famoso trittico di Macrino d’Alba.

L’appuntamento di domenica

Per chi non ha potuto partecipare alla prima giornata, la visita guidata gratuita verrà riproposta domani, domenica 27 settembre, a partire dalle ore 16:30 presso la sede del Museo Diocesano in via Seminario a Tortona.

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