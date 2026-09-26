Un viaggio a ritroso nel tempo alla riscoperta della natura, della memoria e delle radici dell’Alta Val Curone: prende il via “I segreti verdi di Lunassi”, una nuova serie di appuntamenti pensata per raccontare le storie del borgo attraverso piante, antichi rimedi e saperi tradizionali del territorio. L’iniziativa accompagnerà il pubblico ogni venerdì con un ciclo complessivo di dieci episodi, aprendo il percorso con un focus speciale dedicato all’ortica.

Piante, rimedi e lingua del territorio

Il progetto nasce con l’intento di valorizzare l’identità locale e trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio di conoscenze legato alla flora spontanea. Ciascuna puntata approfondirà diversi aspetti del mondo botanico e culturale:

La conoscenza delle erbe e delle piante tipiche del paesaggio dell’Alta Val Curone.

I nomi tradizionali attribuiti alle specie vegetali nel dialetto lunassese.

Gli utilizzi pratici, curativi e alimentari tramandati nelle famiglie di un tempo.

Curiosità storiche, aneddoti e tradizioni popolari legate alla vita quotidiana del paese.

La condivisione digitale e i social

La rassegna è pensata anche come un momento di interazione e partecipazione con la comunità, invitando residenti, appassionati ed estimatori della vallata a condividere i propri ricordi. Le storie, i contenuti e gli aggiornamenti settimanali dei dieci episodi saranno diffusi attraverso i canali social ufficiali su Facebook e Instagram.