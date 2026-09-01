Si è delineato il resoconto completo della preparazione estiva del Derthona Calcio FBC. Durante il mese di agosto, i “Leoni” guidati in panchina da mister Giuseppe Cacciatore sono scesi in campo per una serie di test amichevoli e tornei, utili per scaldare i motori e affinare gli schemi in vista della nuova stagione sportiva.

Le prime amichevoli di agosto

Il calendario estivo ha visto la formazione impegnata in diversi test sul territorio provinciale. Ecco i risultati dei primi due incontri disputati:

Martedì 11 agosto (alle ore 18:00, presso il Michelin Sport Club di Alessandria): vittoria per 2-1 contro la Novese, grazie alle reti messe a segno da Artiglia e Atzeni.

(alle ore 18:00, presso il Michelin Sport Club di Alessandria): vittoria per 2-1 contro la Novese, grazie alle reti messe a segno da Artiglia e Atzeni. Venerdì 14 agosto (alle ore 11:00, a Frugarolo): larga vittoria in trasferta contro la Frugarolese, superata con un netto 0-6. A decidere l’incontro sono state le firme di Moriano e Tocila, arricchite dalle doppiette personali di Buongiorno e Lovaglio.

Il Memorial e il test conclusivo

La preparazione è poi entrata nel vivo nella seconda metà del mese, con la partecipazione a un torneo e un ultimo test di livello disputato il giorno successivo:

Giovedì 27 agosto (alle ore 20:00, ad Arquata Scrivia): il Derthona ha preso parte al Memorial “Lorenzo Traverso”, un triangolare caratterizzato da mini-gare della durata di 45 minuti. Dopo una sconfitta iniziale per 0-3 contro l’Arquatese (che ha poi superato anche la Gaviese per 2-0), i ragazzi di mister Cacciatore si sono imposti sulla Gaviese per 1-2, con le marcature di Moriano e Artiglia.

(alle ore 20:00, ad Arquata Scrivia): il Derthona ha preso parte al Memorial “Lorenzo Traverso”, un triangolare caratterizzato da mini-gare della durata di 45 minuti. Dopo una sconfitta iniziale per 0-3 contro l’Arquatese (che ha poi superato anche la Gaviese per 2-0), i ragazzi di mister Cacciatore si sono imposti sulla Gaviese per 1-2, con le marcature di Moriano e Artiglia. Venerdì 28 agosto (alle ore 17:00): l’ultimo impegno riportato in calendario ha visto il Derthona conquistare una vittoria di misura contro il Novara, superato per 0-1 grazie a una rete decisiva di Buongiorno.