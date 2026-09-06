Una giornata di profonda emozione e partecipazione ha animato oggi Ventimiglia in occasione delle celebrazioni per il 100° anniversario della fondazione del Gruppo Alpini “Ten. Beppe Cumina”. Costituita nel settembre del 1926, la storica realtà ha festeggiato un traguardo particolarmente significativo, offrendo alla città l’occasione per ripercorrere un intero secolo di storia, impegno e valori condivisi, messi quotidianamente al servizio dell’intera comunità.

Il programma della giornata

Le celebrazioni per le Penne Nere ventimigliesi hanno seguito un ricco e sentito calendario di appuntamenti, snodandosi tra momenti istituzionali e riti religiosi. La manifestazione si è articolata attraverso le seguenti tappe:

Inizio con l’alzabandiera e la deposizione della corona presso il monumento all’Alpino di Sant’Antunin di Trucco.

Concerto a cura della Fanfara “Colle di Nava”.

Celebrazione della Santa Messa.

Tradizionale corteo cittadino, partito dalla Chiesa dei Giardini e proseguito lungo via Cavour e via della Repubblica.

Chiusura solenne con la deposizione della corona al Monumento al Milite Ignoto, all’interno dei Giardini Pubblici.

Il ringraziamento della Regione

All’importante ricorrenza ha preso parte anche l’assessore regionale Marco Scajola, che ha voluto omaggiare personalmente il Gruppo per l’impegno dimostrato sul territorio in tutti questi decenni.

“Celebrare cento anni di storia del Gruppo Alpini ‘Ten. Beppe Cumina’ significa rendere omaggio a una realtà che da un secolo rappresenta valori profondi di solidarietà, fratellanza e senso di comunità”, ha sottolineato Scajola, evidenziando il clima della manifestazione: “È stata una giornata di grande emozione, che ha unito memoria e futuro attraverso una partecipazione sentita da parte della città”.

L’assessore ha poi ricordato il ruolo cruciale rivestito dall’associazione per il tessuto sociale locale: “Gli Alpini hanno saputo mantenere nel tempo un forte legame con il territorio, mettendosi al servizio della comunità e trasmettendo alle nuove generazioni valori che continuano ad avere una grande attualità”.

A margine dell’evento, è arrivato infine un plauso agli organizzatori. “Ringrazio il capogruppo Tommaso Spanò, tutti gli Alpini di Ventimiglia, tra cui l’amico Dario Canavese per aver contribuito all’organizzazione di questo importante anniversario”, ha concluso Scajola, elogiandoli per l’impegno nel “custodendo e valorizzando una storia che appartiene alla città e a tutta la nostra comunità”.