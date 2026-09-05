È ufficialmente entrata nella fase operativa la nuova gestione della sosta a pagamento nel Comune di Alessandria. Il servizio, affidato ad ABACO S.p.A. e BUS Company S.r.l., porta con sé importanti novità per gli automobilisti: dall’installazione di 36 nuovi parcometri sul territorio cittadino all’impiego di nuovi ausiliari del traffico, fino al rinnovamento del parcheggio sotterraneo “Ambrosoli” e all’attivazione di uno sportello dedicato all’assistenza dei cittadini.

Nuovi parcometri e ausiliari del traffico

L’intervento principale ha riguardato la sostituzione dei vecchi dispositivi con l’installazione di 36 nuovi parcometri collocati in diverse zone della città. Questa implementazione rende la rete più capillare e facilita le operazioni, offrendo modalità più semplici e flessibili: il pagamento, infatti, può ora avvenire comodamente in loco oppure tramite le applicazioni per smartphone abilitate.

Contestualmente all’avvio della nuova gestione, sono entrati in servizio i nuovi ausiliari del traffico. Oltre a monitorare le aree a tariffazione, il personale è quotidianamente impegnato nel fornire indicazioni e assistenza agli utenti, spiegando il corretto utilizzo dei nuovi terminali e le diverse modalità di saldo disponibili.

I lavori al parcheggio “Ambrosoli”

Proseguono a pieno ritmo anche gli interventi di riqualificazione del parcheggio sotterraneo “Ambrosoli”. L’area è stata oggetto di una pulizia di fondo e del rifacimento della segnaletica orizzontale. Inoltre, per migliorare la viabilità interna, sono stati posizionati paletti delimitatori utili a incanalare correttamente il flusso delle auto e un pannello informativo che specifica come l’area sia riservata agli abbonati. Nel corso di questo periodo, la struttura vedrà un ulteriore adeguamento tecnologico con la futura installazione di un impianto a barriera.

Lo sportello ALpark: orari e contatti

Per supportare e accompagnare la cittadinanza in questa prima fase di avvio del nuovo servizio, ALpark ha attivato uno sportello dedicato, situato in Viale Milite Ignoto 26. Di seguito le informazioni utili e i recapiti per gli utenti:

Orari di apertura: dal lunedì al giovedì (8:30-12:30 e 13:30-17:30); venerdì (8:30-12:30 e 13:30-17:00).

dal lunedì al giovedì (8:30-12:30 e 13:30-17:30); venerdì (8:30-12:30 e 13:30-17:00). Telefono: 015.4788315

015.4788315 Email: parcheggi.alessandria@alpark.it

parcheggi.alessandria@alpark.it Sito web: per consultare tutte le informazioni relative alla sosta e le procedure per i servizi disponibili è possibile visitare la pagina dedicata www.alpark.it.