Prosegue all’insegna del sole e di una perfetta brezza di Levante il Raduno delle Vele d’Epoca a Imperia. La giornata del 3 settembre 2026 ha visto la flotta protagonista della seconda regata costiera dell’edizione, offrendo uno scenario suggestivo visibile anche dalle spiagge, mentre a terra la Marina Militare e il Cantiere Sangermani hanno celebrato il prestigioso traguardo dei 70 anni della storica imbarcazione “Artica II”.

Lo spettacolo in mare e i leader di raggruppamento

La prova in mare ha regalato grandi emozioni agli appassionati. Dopo aver superato la boa di disimpegno al vento, le imbarcazioni si sono dirette verso Sud affrontando un affascinante lato al lasco. Successivamente, la flotta ha percorso il traversino finale che l’ha condotta fino alla linea d’arrivo, posizionata proprio davanti al porto di Imperia.

Al termine delle prime due prove, ecco i leader dei vari raggruppamenti in gara:

Big Boat: Hallow’en

Hallow’en Classici: Arcadia

Arcadia Classici 2: France 1

France 1 Classici IOR: Resolute Salmon

Resolute Salmon EP Aurici: Endrick

Endrick EP Marconi 1: Baruna of 1938

Baruna of 1938 EP Marconi 2: Falcon

Falcon Open Class: Kiwi Magic

Kiwi Magic Spirit of Tradition: Victoria

Victoria Cruiser: Cadamà

I 70 anni di “Artica II”

Mentre gli equipaggi si sfidavano in mare, a terra si è tenuto un importante momento celebrativo. L’area lounge del villaggio ha infatti ospitato una grande festa dedicata ad “Artica II”. L’equipaggio, insieme alla Marina Militare, ha festeggiato i 70 anni di questo splendido scafo di 12 metri, costruito originariamente dal Cantiere di Sangermani nel 1956.

Il programma di domani: regate, cultura e “Sail Party”

Il raduno proseguirà domani con nuove prove sotto costa per le “regine del mare” e un ricco calendario di appuntamenti a terra, aperti al pubblico. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione (www.veledepoca.com).

Questo il programma degli eventi in banchina:

Ore 17:30 (Area Palco): La storia del mare raccontata attraverso le biografie di Cino Ricci, Simone Bianchetti e Francesca Clapcich scritte da Fabio Pozzo. L’intervista sarà a cura del giornalista Giacomo Baldassari.

La storia del mare raccontata attraverso le biografie di Cino Ricci, Simone Bianchetti e Francesca Clapcich scritte da Fabio Pozzo. L’intervista sarà a cura del giornalista Giacomo Baldassari. Ore 18:30 (Segreteria): Presentazione “130 anni di Cantieri Sangermani”. Il giornalista Giacomo Baldassari intervisterà Giacomo Sangermani, CEO & Owner dei Cantieri Sangermani.

Presentazione “130 anni di Cantieri Sangermani”. Il giornalista Giacomo Baldassari intervisterà Giacomo Sangermani, CEO & Owner dei Cantieri Sangermani. Dalle ore 21:30 alle 01:30 (Area Palco e Banchina): Grande chiusura serale con la Disco Night “Sail Party”, animata da Dj Prezioso, Dj Cerla e Dj Luca Testa.