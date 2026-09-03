Una folta platea di appassionati e curiosi ha accolto a Imperia Mauro Pelaschier, padrino del quarantesimo anniversario delle Vele d’Epoca. L’icona della vela italiana si è raccontata ieri sera nel villaggio dell’evento attraverso un intenso dialogo con il giornalista Fabio Pozzo, ripercorrendo la sua straordinaria carriera e trasmettendo al pubblico i profondi valori legati al mare e allo sport.

Una vita dedicata al mare

Di origini istriane, Pelaschier è cresciuto respirando vela fin da bambino, grazie all’influenza del padre e dello zio, campioni olimpici e costruttori di imbarcazioni. L’intervista ha toccato le tappe fondamentali del suo percorso sportivo: dai primi passi sulle derive alle Olimpiadi sul Finn, fino ai celebri aneddoti sulla Coppa America, competizione che lo ha visto protagonista assoluto come timoniere di Azzurra. Non è mancato un simpatico accenno alla sua iconica barba, che dal lontano 1972 ne caratterizza il volto.

Dopo quasi mezzo secolo di carriera sulle barche d’altura, costellata di primati nazionali e internazionali, il velista monfalconese ha spiegato il suo recente ritorno alle tradizionali imbarcazioni in legno: “Perché, come loro, sono nato prima della plastica e del carbonio”, ha raccontato.

Il valore formativo e l’esordio delle regate

L’incontro non è stato soltanto la celebrazione di una carriera luminosa, ma ha rappresentato un’importante testimonianza dei sani principi dello sport e del grande valore formativo del mare, gli stessi ideali che animano l’Imperia Sailing Week.

Dal villaggio, l’attenzione si è poi spostata in acqua. Ieri, complice una brezza leggera e un mare quasi calmo, si è potuta disputare la prima regata costiera del raduno. Le Vele d’Epoca hanno preso il largo nel primo pomeriggio, agevolate dalla rotazione e dal conseguente aumento di intensità del vento.

Il programma di oggi

Mentre la flotta va avanti oggi con le nuove regate costiere, il villaggio si prepara ad animarsi a partire dal tardo pomeriggio con incontri culturali e intrattenimento. Di seguito gli appuntamenti previsti:

Ore 17:00 (Area Palco): Presentazione “130 anni di Cantieri Sangermani”, raccontati attraverso le parole di Giacomo Sangermani (CEO & Owner dei Cantieri Sangermani).

Presentazione “130 anni di Cantieri Sangermani”, raccontati attraverso le parole di Giacomo Sangermani (CEO & Owner dei Cantieri Sangermani). Ore 17:30 (Banchina): Spettacoli per famiglie, con Fem Spettacoli che animerà la banchina con il Truccabimbi e i Giochi del Corsaro.

Spettacoli per famiglie, con Fem Spettacoli che animerà la banchina con il Truccabimbi e i Giochi del Corsaro. Ore 18:30 (Banchina): Spazio ai giochi sportivi con il tradizionale tiro alla fune.

Spazio ai giochi sportivi con il tradizionale tiro alla fune. Ore 21:30 (Area Palco e Banchina): Spettacoli per famiglie a cura di Fem Spettacoli, che presenterà “La Nave del Corsaro”.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento: www.veledepoca.com.