Venerdì 11 settembre il Palazzo Municipale di Tortona compirà un vero e proprio salto indietro nel tempo per onorare la memoria del 38° Reggimento Fanteria “Ravenna”. Gli spazi dell’ex Caserma Passalacqua ospiteranno infatti un’intensa serata celebrativa, promossa dalla Sezione UNIRR Stradella-Oltrepò con il patrocinio della Città, che culminerà con la presentazione di un libro storico e lo scoprimento di una targa commemorativa dedicata ai militari che vi prestarono servizio.

Le radici storiche: da struttura militare a rifugio

L’evento rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire le radici di un luogo simbolo di Tortona. Prima di diventare la moderna e attuale sede del Comune e dell’ASL, e prima ancora di fungere da campo profughi per accogliere gli esuli provenienti dalla Grecia, dalla Dalmazia e dai Paesi africani, la struttura ha avuto una lunga e importante vocazione militare. Dall’inizio del secolo scorso e fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’edificio era infatti una vera e propria caserma operativa, dimora storica che ospitava i fanti del Reggimento Ravenna.

Il programma: visite guidate e l’odissea di un fante

La manifestazione prenderà il via alle ore 18:00 con una visita guidata al Palazzo Municipale, esplorando proprio quegli spazi che un tempo facevano da cornice alla vita di caserma.

A seguire, alle ore 19:00, i riflettori si accenderanno sulla presentazione della seconda edizione del volume “Dalla steppa russa ai campi di prigionia tedeschi – Odissea di un fante del 38° Reggimento Fanteria Ravenna”. Il libro ripercorre la drammatica esperienza vissuta da un militare del reggimento durante il secondo conflitto mondiale. L’incontro, moderato da Carlo Lupi (presidente di UNIRR Stradella-Oltrepò), vedrà un ricco parterre di relatori:

Federico Chiodi , Sindaco di Tortona, per i saluti istituzionali.

, Sindaco di Tortona, per i saluti istituzionali. L’Onorevole Paola Chiesa , capogruppo in Commissione Difesa.

, capogruppo in Commissione Difesa. Daniela Brandolini , figlia del reduce Mario Brandolini.

, figlia del reduce Mario Brandolini. Manuele Carlo Riccardi , autore della seconda edizione dell’opera.

, autore della seconda edizione dell’opera. Corrado D’Andrea, dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità, che interverrà con un approfondimento tematico dal titolo “L’8 settembre 1943 alla caserma Passalacqua”.

Rievocazioni storiche, cimeli e lo scoprimento della targa

Il programma culturale sarà arricchito dalla proiezione di un cortometraggio curato da Italica Virtus, associazione specializzata nella rievocazione storica.

Alle ore 20:30 si terrà il momento più solenne della serata: lo scoprimento di una speciale targa commemorativa, un gesto simbolico per fissare nel tempo il profondo legame tra la città di Tortona, la Caserma Passalacqua e la storia del Reggimento. La cerimonia si concluderà poi con un momento conviviale accompagnato da un buffet.

Per l’occasione, l’intera atmosfera sarà impreziosita dalla presenza dei rievocatori di Italica Virtus: vestiti in divisa storica, allestiranno un’esposizione di mezzi d’epoca e memorabilia militari, offrendo al pubblico un’ulteriore e suggestiva opportunità di calarsi nella memoria e di conoscere da vicino la storia degli uomini legati a questo iconico luogo cittadino.