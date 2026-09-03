La trentaduesima edizione dell’M&T Festival di San Bartolomeo al Mare si appresta a vivere il suo atto conclusivo sabato 5 settembre alle ore 21:30 in piazza Santa Maria, dove saliranno sul palco i Lou Tapage per un concerto all’insegna della grande festa e della musica popolare.

Un viaggio sonoro tra le culture

La traduzione letterale di Lou Tapage evoca esattamente il frastuono della festa, il rumore della folla danzante e il sano entusiasmo della buona compagnia. La band, attiva dal 2000, porta sui palchi italiani ed europei un genere folk rock radicato nella musica popolare delle Alpi piemontesi, mescolando abilmente culture e lingue diverse come l’italiano, il francese, l’occitano, il piemontese e il catalano. Lo spettacolo offrirà circa due ore di musica ininterrotta, tracciando un itinerario sonoro che parte dall’Italia per spingersi fino alle suggestive melodie delle scogliere irlandesi.

La formazione sul palco

Per l’appuntamento conclusivo del festival, la band si presenterà al completo con tutti i suoi elementi:

Sergio Pozzi (voce e chitarra acustica)

Chiara Cesano (violino, organetto e sintetizzatore)

Marco Barbero (flauto, bouzouki e cornamusa)

Dario Littera (chitarra elettrica)

Nicolò Cavallo (basso)

Daniele Caraglio (batteria)