Archiviata la stagione estiva con il suo consueto e imponente flusso turistico, l’amministrazione comunale di Diano Marina è già al lavoro per programmare i prossimi mesi. Il Comune sta infatti vagliando in questi giorni una serie di interventi migliorativi per la città in vista dell’autunno. A fare il punto della situazione è il sindaco Cristiano Za Garibaldi, che annuncia anche la conclusione dei lavori di ripristino del manto stradale in via Rossini.

Via Rossini e il nuovo asilo “Sbirulino”

L’intervento di asfaltatura appena concluso in via Rossini non è casuale, ma si inserisce in un quadro più ampio di attenzione ai servizi per le famiglie. I lavori stradali, infatti, erano stati appositamente programmati per coincidere con il termine degli interventi di costruzione dell’asilo nido Rossini, intitolato “Sbirulino”. Un’operazione logistica pensata per ridurre al minimo i disagi e consegnare un’area completamente rinnovata.

I prossimi passi per la città

Come confermato dal primo cittadino, la macchina dei lavori pubblici non si ferma all’intervento nei pressi del polo scolastico. Le direttrici su cui si muoverà il Comune nei prossimi mesi autunnali si basano su obiettivi precisi:

Avanzamento del piano degli asfalti, che sta proseguendo esattamente nel rispetto del cronoprogramma stabilito dall’amministrazione;

Costante riqualificazione urbana per migliorare l’estetica e la fruibilità degli spazi cittadini;

Potenziamento dei servizi educativi e delle infrastrutture ad essi collegate, come dimostrato dalla sinergia dei lavori per il nuovo asilo.