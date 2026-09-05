Approfittando dell’assenza dei legittimi proprietari durante il fine settimana, hanno sfondato una portafinestra e si sono insediati abusivamente all’interno di una casa di campagna appartenente a una coppia di anziani. È accaduto a Predosa, nella Valle Orba, dove i Carabinieri hanno arrestato due trentenni, di fatto senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, restituendo l’immobile alle vittime.

L’occupazione e il cambio della serratura

I due malviventi avevano pianificato l’intrusione nei minimi dettagli. Non si sono infatti limitati a violare la dimora rompendo l’infisso, ma per evitare che i proprietari potessero rientrare in possesso del bene, avevano addirittura provveduto a sostituire la serratura della porta di ingresso principale. In questo modo si erano garantiti il controllo totale dell’immobile, con la possibilità di allontanarsi e rientrare a proprio piacimento.

L’intervento dei militari e le minacce

L’amara scoperta è avvenuta al ritorno dei due anziani, che si sono immediatamente rivolti ai Carabinieri della Stazione di Capriata d’Orba. Formalizzata la denuncia, i militari sono intervenuti prontamente sul posto, trovando i due occupanti barricati all’interno dell’abitazione.

Durante le operazioni di sgombero – rese immediate dalle recenti normative in materia di sicurezza – gli abusivi hanno opposto resistenza e rivolto pesanti minacce alle forze dell’ordine, prima di essere definitivamente bloccati e allontanati dall’edificio, che è stato infine riconsegnato ai legittimi proprietari.

I provvedimenti giudiziari

Considerati i danni causati e l’installazione dei nuovi blocchi di chiusura, la vicenda ha portato a una serie di conseguenze penali per i responsabili:

Arresto in flagranza per il reato di occupazione abusiva di immobile.

per il reato di occupazione abusiva di immobile. Trattenimento presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri in attesa del giudizio direttissimo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Alessandria.

presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri in attesa del giudizio direttissimo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Alessandria. Obbligo di firma: all’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso il presidio dell’Arma.

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