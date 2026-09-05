Questa mattina, il Roof dell’Hotel Nazionale di Sanremo ha ospitato la presentazione ufficiale di “Breakfast in Riviera – L’arte dell’ospitalità e della colazione mediterranea”. All’appuntamento ha preso parte l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana, intervenuto per sostenere un’iniziativa che punta a trasformare il primo pasto della giornata in una vera e propria vetrina delle eccellenze agroalimentari del territorio, mettendo in stretta relazione le strutture dell’accoglienza turistica con i produttori locali.

Un’esperienza autentica fin dal risveglio

L’iniziativa è stata ideata e promossa da CNA Imperia e si inserisce in un percorso più ampio dedicato alla valorizzazione dell’ospitalità mediterranea. L’obiettivo principale è quello di costruire una solida e proficua collaborazione tra gli albergatori e i produttori del territorio. In questo modo, l’offerta turistica si arricchisce portando le eccellenze delle due Riviere direttamente sulle tavole della prima colazione, offrendo agli ospiti un assaggio genuino dei sapori locali.

Le parole dell’assessore Piana

Durante la presentazione, il rappresentante della Regione ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa, tessendo le lodi degli organizzatori: “Ringrazio CNA Imperia e Luciano Vazzano per aver ideato e promosso un progetto che parte da un gesto quotidiano e apparentemente semplice come la colazione per raccontare la Liguria e le sue produzioni”.

L’assessore ha poi sottolineato l’importanza di fare rete per il tessuto economico ligure. “Mettere in relazione gli operatori dell’ospitalità con i produttori locali significa creare nuove opportunità per le nostre imprese e, allo stesso tempo, offrire a chi soggiorna sul territorio un’esperienza autenticamente ligure fin dal risveglio”, ha proseguito Piana. “Qualità, tradizione e sapori possono diventare parte integrante dell’accoglienza e uno strumento concreto per far conoscere le nostre eccellenze agroalimentari e il lavoro di chi le produce”.