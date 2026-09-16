Anche la città di Alessandria e il suo territorio provinciale partecipano attivamente alla Settimana Europea della Mobilità 2026, in programma dal 16 al 22 settembre. L’iniziativa, promossa da FIAB Alessandria – Gliamicidellebici in sinergia con numerose associazioni locali, propone un ricco calendario di appuntamenti per riflettere sulla mobilità sostenibile non solo come scelta ecologica, ma come fondamentale questione sociale, culturale e di qualità della vita per tutti i cittadini.

Il diritto di muoversi e le nuove disuguaglianze

Muoversi significa poter raggiungere il luogo di lavoro, la scuola, i servizi e le persone in sicurezza, indipendentemente dall’età o dalle condizioni economiche. Proprio su questi concetti si baserà la prima giornata clou della rassegna.

Venerdì 18 settembre alle ore 21:00, l’Associazione Cultura e Sviluppo (in piazza De André ad Alessandria) ospiterà l’incontro pubblico intitolato “Il diritto di muoversi – Povertà dei trasporti e nuove diseguaglianze”. Protagonista della serata sarà il professor Luca Secondi, che affronterà il tema della povertà dei trasporti: una forma di fragilità sempre più diffusa che colpisce chi fatica a sostenere i costi degli spostamenti o vive in aree con un’offerta di trasporto insufficiente.

Nel pomeriggio della stessa giornata, dalle 14:30 alle 19:00, ci sarà spazio anche per il divertimento presso la Pump Track “Ruote in pista” (tra via San Giovanni Bosco e via Palermo), che ospiterà “Ciclo-Tornio: vuoi la trottola? Pedala!”, iniziativa curata dalla cooperativa La Ruota e dall’associazione Il Tarlo.

Domenica 20 settembre: arriva “Bike 2 Cinema”

Domenica 20 settembre sarà una giornata interamente dedicata al legame profondo tra Alessandria e la bicicletta, intesa come strumento di lavoro, relazione e libertà. L’evento “Bike 2 Cinema” prevede una fitta scaletta di appuntamenti:

Ore 10:00 – La partenza: il via con una Bike Street Parade da piazza Ceriana, accompagnata dalla musica di Revolution Culture, con arrivo al Chiostro di Santa Maria di Castello.

il via con una Bike Street Parade da piazza Ceriana, accompagnata dalla musica di Revolution Culture, con arrivo al Chiostro di Santa Maria di Castello. Ore 11:30 – Il grande cinema: proiezione presso la Sala Affresco del Chiostro del capolavoro di Vittorio De Sica “Ladri di biciclette” (1948), a cura del Dopolavoro Ferroviario. Una scelta che omaggia anche Umberto Eco a dieci anni dalla scomparsa: lo scrittore e filosofo alessandrino indicò proprio questo film tra le opere che lo avevano profondamente segnato.

proiezione presso la Sala Affresco del Chiostro del capolavoro di Vittorio De Sica “Ladri di biciclette” (1948), a cura del Dopolavoro Ferroviario. Una scelta che omaggia anche Umberto Eco a dieci anni dalla scomparsa: lo scrittore e filosofo alessandrino indicò proprio questo film tra le opere che lo avevano profondamente segnato. Dalle 14:30 alle 16:30 – I talk: quattro incontri dedicati al cicloturismo e alla mobilità urbana curati da FIAB Alessandria. In contemporanea, si terranno attività di animazione per bambini gestite dalla cooperativa Semi di Senape.

quattro incontri dedicati al cicloturismo e alla mobilità urbana curati da FIAB Alessandria. In contemporanea, si terranno attività di animazione per bambini gestite dalla cooperativa Semi di Senape. Dalle 17:00 – Gran finale: asta delle biciclette ricondizionate a cura della Ciclofficina RiCyclo, seguita da un DJ set curato da YGGDRA.

L’intera giornata è frutto della collaborazione di un’ampia rete territoriale che coinvolge, tra gli altri, l’ASL AL, il Comune di Alessandria, Borgo Rovereto Community, Museo AcdB, Ottobre Alessandrino e Sine Limes.

Gli appuntamenti in provincia: Arquata Scrivia e Tortona

Il programma della manifestazione non si limita al capoluogo, ma abbraccia l’intero territorio provinciale nella giornata di sabato 19 settembre, offrendo due appuntamenti di rilievo:

Arquata Scrivia: a partire dalle ore 15:00, il Palazzo Comunale ospiterà “Arquata pedala verso il futuro” con la presentazione del nuovo Biciplan. Alle 16:30 partirà poi una pedalata aperta a tutti con visite guidate, organizzata da FIAB Genova in collaborazione con il Comune.

a partire dalle ore 15:00, il Palazzo Comunale ospiterà “Arquata pedala verso il futuro” con la presentazione del nuovo Biciplan. Alle 16:30 partirà poi una pedalata aperta a tutti con visite guidate, organizzata da FIAB Genova in collaborazione con il Comune. Tortona: dalle ore 19:15 prenderà il via una suggestiva “Pedalata notturna per ciclisti lenti”. Il percorso si snoderà lungo la pista ciclabile fino a Viguzzolo, dove la serata proseguirà con musica, un punto ristoro e un momento di confronto all’interno della pieve. L’evento è organizzato da FIAB Tortona – Sezione Malabrocca.

Un’occasione preziosa per unire esperienze diverse e immaginare centri urbani in cui sia più sicuro e piacevole muoversi con mezzi sostenibili. Perché cambiare il modo in cui ci spostiamo significa, in fondo, cambiare il modo in cui viviamo la nostra città.