Sabato 3 ottobre 2026 alle ore 16, presso la Biblioteca Civica Aprosiana in via Bassi a Ventimiglia, si terrà l’incontro culturale “San Francesco d’Assisi raccontato da Dante. Celebrazioni per l’Ottavo Centenario della morte”. L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione Comunale e nata sulla scorta del successo riscosso dal DanteDì aprosiano dello scorso marzo, vede protagonisti la responsabile della biblioteca Micaela Anceresi, l’attrice Agata Nerelli e il professore Pierfrancesco Musacchio, con l’obiettivo di rendere accessibile il patrimonio dantesco attraverso un linguaggio contemporaneo e divulgativo.

Il valore della ricorrenza per la comunità

L’appuntamento celebra l’importante anniversario legato al patrono d’Italia, degli animali, dei poeti e dei commercianti, aspetti profondamente sentiti dalla comunità ventimigliese:

Un’esperienza immersiva che unisce storia, poesia e arti sceniche per avvicinare il grande pubblico all’opera di Dante.

La valorizzazione della figura di San Francesco d’Assisi e dei suoi valori di pace, spiritualità e dialogo, fondamentali da trasmettere alle giovani generazioni.

La consacrazione della Biblioteca Aprosiana quale punto di riferimento a livello regionale per le celebrazioni francescane e dantesche.

Il programma dell’incontro e l’esegesi del Canto XI

Dopo l’introduzione curata dalla referente della Biblioteca Micaela Anceresi e i saluti istituzionali del Sindaco on. Flavio Di Muro, il pomeriggio entrerà nel vivo articolandosi in due momenti integrati.

La prima parte sarà dedicata all’esegesi del Canto XI del Paradiso, affidata al professor Pierfrancesco Musacchio:

Una lettura al contempo approfondita e ironica della narrazione dantesca sulla vita di San Francesco.

Analisi del contesto storico-politico, delle interpretazioni simboliche e teologiche, della costruzione narrativa della scena e della fortuna moderna dei versi.

Un intervento che prosegue il legame del docente con la Biblioteca Aprosiana (dove ha già proposto il Canto XXIX del Purgatorio lo scorso anno e il Canto XXXIII dell’Inferno a marzo) e si inserisce in una consolidata attività divulgativa che lo vede protagonista da cinque anni consecutivi al DanteDì TerraMagarae del comune di San Fili (CS) e uditore annuale al prestigioso appuntamento internazionale Dante Niceanum dell’Université Côte d’Azur.

La voce di Dante affidata ad Agata Nerelli

Il momento centrale dell’evento vedrà la parola passare direttamente ai versi di Dante attraverso la voce recitante dell’attrice e performer Agata Nerelli, già apprezzata lo scorso marzo per l’interpretazione del drammatico canto del Conte Ugolino. Attiva nel panorama teatrale e culturale della Riviera ligure con una ricerca attenta sulla voce, sul movimento scenico e sulla narrazione performativa, l’artista vanta numerose esperienze in rassegne e festival:

La partecipazione nel 2005 al festival Mare Noir in Liguria come narratrice e performer in serate letterarie dedicate al noir.

L’interpretazione di monologhi teatrali di forte intensità espressiva nello spettacolo “Di donne, di sogni e di chimere” nell’ambito della rassegna Camporosso in Musica (2024).

La personale e acuta lettura di racconti medievali proposta durante la presentazione del Palio Marinaro dell’Agosto Medievale 2024, oltre alla collaborazione a laboratori di teatro e teatro-danza.