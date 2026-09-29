Il Comune di Diano Marina ha disposto il rinnovo per la durata di 60 giorni, fino al 20 novembre 2026, del servizio di monitoraggio e gestione della chiusura e riapertura della pista ciclo-pedonale situata lungo la ex Strada Statale 449. Il provvedimento si rende necessario per garantire le condizioni di sicurezza indispensabili al mantenimento del transito sul tracciato, in attesa che vengano ultimati gli interventi relativi ai dispositivi di allerta sulle barriere paramassi.

Le ragioni della proroga e i lavori in corso

Il presidio di sorveglianza era stato originariamente affidato lo scorso 19 giugno per una durata di tre mesi:

Il servizio era stato attivato in attesa del completamento dei lavori riguardanti i dispositivi di allerta destinati a segnalare eventuali problematiche sulle barriere paramassi.

Poiché in relazione a tali opere è attualmente in corso di approvazione una variante suppletiva, l’amministrazione ha ravvisato l’urgenza di rinnovare il servizio per mantenere le condizioni di sicurezza necessarie al transito lungo il tratto ciclopedonale.

La squadra di tecnici e la continuità operativa

Il rinnovo dell’incarico è stato affidato agli stessi patti e condizioni al Gruppo di Monitoraggio e Controllo già operativo, costituito da:

Ingegner Matteo Milano , iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona.

, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona. Geologo Lionello Belmonte , con studio in via Belgrano a Imperia e iscritto all’Ordine dei Geologi della Liguria.

, con studio in via Belgrano a Imperia e iscritto all’Ordine dei Geologi della Liguria. Impresa CPC srl, con sede legale in piazza della Vittoria a Genova.

La decisione di confermare l’incarico ai due professionisti e all’impresa risponde all’urgenza di garantire il servizio e alla convenienza per l’ente: i tecnici e la ditta hanno infatti acquisito conoscenze fondamentali sulle criticità che presenta il versante in frana grazie alle attività già svolte e in corso di esecuzione, potendo inoltre contare sulla presenza di personale e mezzi in cantiere che all’occorrenza permetterebbero un tempestivo intervento.