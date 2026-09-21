Giovedì 24 settembre 2026, il Centro Sociale Incontro di San Bartolomeo al Mare ospiterà l’incontro divulgativo “Find Your True Colors”, un evento ad ingresso libero organizzato in occasione della Giornata Europea dell’Arteterapia promossa da APIArt. Protagonista del pomeriggio sarà l’artista e arteterapeuta Tobias Lindner, che guiderà il pubblico alla scoperta del valore terapeutico del gesto creativo e dei benefici dell’arte sulla salute mentale.

L’evento e i contenuti della giornata

L’appuntamento prenderà il via a partire dalle ore 16:30 nella saletta al pianterreno del Centro Sociale Incontro (situato nei Giardini 1° Maggio, 7). Nel corso dell’incontro, Tobias Lindner offrirà una panoramica dettagliata sulla propria figura professionale, condividendo le esperienze umane e lavorative maturate all’interno degli atelier e illustrando i campi di applicazione dell’Arteterapia.

Praticata a livello internazionale da oltre cinquant’anni, questa disciplina unisce un insieme di metodologie volte a stimolare le risorse creative di singoli individui, gruppi e comunità. Sfruttando i linguaggi delle arti plastico-pittoriche, audiovisive e fotografiche, l’Arteterapia si configura come una forma di terapia non verbale pensata per favorire concretamente il benessere personale e sociale.

A chi si rivolge l’appuntamento

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza ed è pensata in particolare come momento di formazione e approfondimento per:

Operatori sanitari

Psicologi, psichiatri e psicoterapeuti

Educatori e insegnanti

Chiunque desideri approfondire l’argomento e scoprire da vicino i benefici della pratica creativa

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente il Centro Sociale Incontro scrivendo all’indirizzo e-mail centroincontrosbm@gmail.com oppure telefonando al numero 376 204 3692.