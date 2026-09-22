Titolo opzione 1: Diano Marina sempre più “Città Cardioprotetta”: al via il piano triennale di manutenzione dei defibrillatori Titolo opzione 2: Prevenzione e salute pubblica: Diano Marina affida la gestione dei dispositivi salvavita sul territorio
Il Comune di Diano Marina si conferma all’avanguardia sul fronte della tutela della salute pubblica, consolidando il proprio status di “Città Cardioprotetta”. L’Amministrazione comunale ha infatti affidato un piano triennale per garantire la perfetta efficienza e la costante manutenzione dei sette impianti salvavita (DAE) dislocati sul territorio cittadino, assicurando un presidio di emergenza sempre pronto all’uso.
Un’eccellenza per la provincia di Imperia
Il progetto legato alla cardioprotezione cittadina, le cui basi sono state formalizzate in Comune nell’agosto del 2023 in concomitanza con l’accettazione delle donazioni degli apparecchi, continua a essere una priorità assoluta per l’ente locale.
In questo ambito, Diano Marina rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello per la sicurezza: non sono molti, infatti, i Comuni della provincia di Imperia che possono attualmente vantare una simile presenza di defibrillatori a disposizione della collettività, rendendo la rete di prevenzione cardiovascolare dianese un esempio virtuoso sul territorio.
I dettagli dell’intervento triennale
Per mantenere inalterati gli standard di sicurezza e scongiurare qualsiasi malfunzionamento nel momento del bisogno, il Settore Servizi alla Persona ha stipulato un apposito contratto di durata triennale, valido per il periodo 2026-2028, affidando l’incarico alla ditta specializzata Ghirardelli S.r.l. con sede a Imperia.
L’accordo tecnico e operativo prevede un monitoraggio completo sui sette dispositivi e garantirà nel dettaglio:
- La verifica rigorosa della sicurezza elettrica e della piena funzionalità di ogni apparecchio.
- La gestione e l’aggiornamento dell’inventario della strumentazione, inclusa la redazione di una specifica scheda anagrafica per ciascun impianto installato.
- L’attività tempestiva di intervento e ripristino in caso di rottura o anomalia.
- La fornitura e la sostituzione dei pezzi di ricambio (come le piastre o le batterie) che dovessero risultare deteriorati o giunti alla loro naturale scadenza.