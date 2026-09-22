Il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno volto a impegnare la giunta a proseguire le interlocuzioni con il governo per garantire la tutela del sistema produttivo, la salvaguardia dei posti di lavoro e la difesa della filiera siderurgica legata all’ex Ilva. L’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana ha ribadito la necessità di una partecipazione pubblica sinergica e non in contrapposizione con le iniziative private in corso.

Le richieste al Governo e il piano industriale

Nel corso della sessione monotematica dedicata al futuro del gruppo, l’aula ha espresso una posizione compatta. L’ordine del giorno impegna l’esecutivo regionale a:

Proseguire il confronto con il governo affinché le misure nazionali di tutela occupazionale tengano conto anche delle ricadute sull’indotto collegato agli impianti.

Farsi parte attiva per traguardare un piano industriale che garantisca l’unità produttiva del gruppo.

Evitare suddivisioni tra i diversi stabilimenti, prevedendo la possibilità di un affiancamento dello Stato.

L’asse strategico tra Piemonte e Liguria

Un elemento chiave della strategia regionale riguarda il coordinamento territoriale per la continuità operativa degli impianti nell’ottica del Nord-Ovest. A tal proposito, l’assessore Piana ha sottolineato l’istituzione di un tavolo di lavoro permanente con il Piemonte, in raccordo con quello nazionale, per tutelare i siti di Cornigliano, Novi Ligure e Racconigi.