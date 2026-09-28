Sabato 26 settembre la Sala Berri di Pontecurone ha fatto da splendida cornice al vernissage della mostra d’arte “Materia e Movimento”, bi-personale che unisce le opere della scultrice Manuela Serra e della pittrice Lorena Lavezzo. L’evento espositivo, promosso dalla Biblioteca comunale “S. Castelli” e curato dalla professoressa Giovanna Franzin, ha animato le due sale della struttura polifunzionale facendo dialogare due linguaggi espressivi capaci di fondersi per raccontare la staticità della materia e la dinamicità della vita.

Il dialogo tra pittura e scultura verso “Autunniamo”

L’allestimento mette a confronto due forme d’arte complementari, creando un percorso visivo ed emotivo che si collega direttamente alle imminenti manifestazioni autunnali del paese:

Dialogo tra la pittura di Lorena Lavezzo e la scultura di Manuela Serra all’interno delle sale polifunzionali.

Un itinerario che contrappone e integra la staticità della materia al movimento e alla vitalità dell’esistenza.

Un richiamo ideale al dinamismo e al movimento, in vista della prossima festa di “Autunniamo” che per l’edizione 2026 ha scelto come filo conduttore il ballo.

L’inaugurazione e le parole dell’assessore Ricotti

A tagliare ufficialmente il nastro della rassegna è stata l’assessore alla cultura Marialuisa Ricotti, che ha accolto il numeroso pubblico invitando tutti a un’osservazione profonda e priva di fretta, lasciandosi guidare dall’armonia delle forme, dalle luci e dai colori:

«Noi oggi qui dobbiamo sentirci dei privilegiati, perché possiamo condividere la bellezza dell’arte».

Tra le numerose persone intervenute al vernissage, a impreziosire l’appuntamento culturale è stata particolarmente gradita la presenza del Maestro Pietro Bisio.

Le date di apertura

Per consentire a residenti e visitatori di ammirare le creazioni esposte, la mostra resterà visitabile anche nelle giornate di:

Sabato 3 ottobre

Domenica 4 ottobre, in concomitanza con la grande manifestazione cittadina di “Autunniamo”.