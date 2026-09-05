Nella prima mattinata di oggi, i Carabinieri della Stazione di Arquata Scrivia e i Vigili del Fuoco della Sezione di Novi Ligure sono intervenuti in località Vocemola per un incendio divampato all’interno di un terreno agricolo. Le fiamme hanno completamente distrutto un capanno, ma l’azione congiunta dei soccorritori ha permesso di domare il rogo, mettere rapidamente in sicurezza l’area e scongiurare ogni conseguenza per l’incolumità pubblica.

L’incendio nell’area di pascolo

L’emergenza è scattata nelle prime ore della giornata in una zona rurale della frazione arquatese. L’incendio ha interessato un terreno agricolo abitualmente destinato al pascolo, propagandosi rapidamente fino a raggiungere una struttura presente all’interno del lotto. Nonostante il tempestivo dispiegamento di forze, il capanno coinvolto è stato interamente divorato e distrutto dal fuoco.

Il ritrovamento delle bombole e il bilancio dell’intervento

Durante le operazioni di spegnimento e il successivo sopralluogo, la pattuglia dei Carabinieri e i soccorritori hanno individuato una fonte di forte rischio.

Le operazioni si sono concluse nel migliore dei modi grazie a una serie di azioni tempestive:

I militari e i Vigili del Fuoco hanno individuato e prontamente messo in sicurezza due bombole di gas (comunemente impiegate per la cottura dei cibi) rinvenute nell’area, evitando pericoli di scoppio e ulteriori danni.

(comunemente impiegate per la cottura dei cibi) rinvenute nell’area, evitando pericoli di scoppio e ulteriori danni. Il lavoro dei Vigili del Fuoco ha consentito di spegnere definitivamente il rogo e circoscriverne la portata alla sola area del capanno.

Fortunatamente, al termine dell’emergenza non si registra alcun ferito.

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