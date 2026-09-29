La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria rinnova il proprio impegno a sostegno delle scuole del territorio confermando, per l’anno scolastico 2026-2027, un ricco ventaglio di percorsi educativi, visite guidate e laboratori completamente gratuiti rivolti agli studenti di ogni ordine e grado. Presso la sede storica di Palatium Vetus, in piazza della Libertà ad Alessandria, i giovani potranno scoprire i capolavori dell’arte locale e le testimonianze del passato medievale, con una prestigiosa novità all’orizzonte: dal 27 novembre 2026 prenderà infatti il via l’attesissima mostra retrospettiva dedicata a Giovanni Migliara, arricchita da laboratori creativi creati appositamente per avvicinare le nuove generazioni al patrimonio culturale della nostra provincia.

Dai grandi maestri del Novecento all’attesa mostra su Giovanni Migliara

L’iniziativa formativa offre ai ragazzi l’opportunità di avvicinarsi da vicino alle prestigiose collezioni permanenti custodite dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Gli itinerari guidati permettono di ammirare le creazioni dei grandi protagonisti dell’Ottocento e del Novecento piemontese, tra cui figurano le opere di:

Pellizza da Volpedo;

Angelo Barabino;

Pietro Morbelli;

Carlo Carrà;

Pietro Morando.

A questo percorso pittorico si affianca la visita ai reperti archeologici di epoca medievale custoditi e valorizzati all’interno dell’antica ghiacciaia del palazzo. La grande attrazione dell’autunno sarà tuttavia la retrospettiva su Giovanni Migliara al via dal 27 novembre: per l’occasione sono stati messi a punto laboratori didattici inediti mirati a stimolare la creatività, l’analisi dell’uso della luce e la conoscenza delle radici artistiche locali.

Le parole del Presidente Paolo Arrobbio

Il valore dell’iniziativa e l’attenzione rivolta alla crescita dei più giovani sono stati sottolineati dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Paolo Arrobbio:

«Con l’avvio delle nuove proposte didattiche e l’imminente inaugurazione della mostra dedicata a Giovanni Migliara, la Fondazione intende offrire ai giovani un’occasione concreta per scoprire le radici e la bellezza del nostro territorio. Palatium Vetus si conferma sempre più come una “casa della cultura” viva e accessibile, capace di unire la didattica quotidiana alla scoperta di grandi eventi espositivi di livello nazionale. Investire sui ragazzi significa costruire il futuro valorizzando la memoria della nostra comunità».

Calendario, materiali forniti e contatti per gli istituti scolastici

Tutte le esperienze didattiche sono guidate da operatori specializzati e prevedono la fornitura completa di ogni materiale necessario per le attività pratiche (come creta, tempere e pastelli), con costi interamente a carico della Fondazione.

I dettagli organizzativi per le classi:

Giorni e orari: le attività si tengono dal lunedì al venerdì al mattino, mentre dal lunedì al giovedì sono disponibili anche sessioni pomeridiane;

le attività si tengono dal lunedì al venerdì al mattino, mentre dal lunedì al giovedì sono disponibili anche sessioni pomeridiane; Programma completo: le proposte suddivise per fasce d’età sono consultabili sul sito ufficiale www.fondazionecralessandria.it;

le proposte suddivise per fasce d’età sono consultabili sul sito ufficiale www.fondazionecralessandria.it; Telefono per prenotazioni e informazioni: 347.8095172;

347.8095172; Email di riferimento per le scuole: didattica.fondazionecral@gmail.com.

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Il file con le proposte didattiche al link https://www.oggicronaca.it/wp-content/uploads/2026/09/proposte-didattiche-2026-2027.pdf