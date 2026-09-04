Sabato 5 settembre, a partire dalle ore 17:00, la Libreria Namasté Book & Coffee di Via Emilia a Tortona ospiterà un appuntamento culturale e spirituale del tutto inedito. La scrittrice, life & spiritual coach e comunicatrice svizzero-italiana Valentina Nessi presenterà la sua ultima opera letteraria, “Grazie a D-Io – Un cammino di luce, fiducia e rinascita interiore” (Anima Edizioni). L’incontro, fortemente voluto dall’autrice nella sua città del cuore, non sarà una semplice presentazione, ma un vero e proprio evento esperienziale aperto a grandi e piccoli, che prenderà il via con un originale workshop dedicato ai mandala e alla consapevolezza.

Prima del libro, l’esperienza del Mindful Mandala

L’appuntamento di Tortona si distaccherà dai canoni tradizionali degli incontri letterari. La giornata si aprirà infatti alle ore 17:00 con un workshop pratico di “Mindful Mandala”, un momento creativo ed esperienziale aperto sia agli adulti che ai bambini. L’attività prevede la colorazione del Mandala del Seme della Vita: un invito a rallentare, respirare e connettersi profondamente con il presente.

Come suggerisce la stessa autrice, l’obiettivo è trasformare un gesto semplice in una forma di meditazione: “Lasciati guidare dai colori e ascolta le emozioni che emergono”.

Il libro e il percorso di rinascita in 21 giorni

A seguire, il pubblico potrà scoprire la genesi di “Grazie a D-Io”, dialogando direttamente con Valentina Nessi. L’opera nasce da un vissuto personale profondo e utilizza la scrittura e il journaling come strumenti di introspezione. Attraverso riflessioni e riferimenti a diverse tradizioni spirituali, il libro affronta il tema del dolore e della perdita, dimostrando come la consapevolezza possa trasformare i momenti difficili in un’opportunità di conoscenza di sé ed evoluzione.

Il viaggio, tuttavia, non si conclude con l’ultima pagina: dal testo è nato anche un percorso pratico di 21 giorni fatto di meditazione, esercizi e riflessioni per portare il cambiamento nella vita quotidiana.

Il legame speciale con Tortona e la storia dell’autrice

La scelta della location non è casuale, ma dettata da un forte attaccamento affettivo. Tortona è infatti la città natale della nonna materna di Valentina Nessi, nonché il luogo dove l’autrice ha trascorso tutte le estati della sua infanzia. Presentare un testo dedicato al ritorno a sé stessi in quella che definisce la sua “città del cuore” assume un significato particolarmente emozionante.

Oggi Nessi si dedica al benessere psicofisico e alla mindfulness sviluppando progetti in Ticino. Una strada intrapresa dopo aver vissuto una prima parte di carriera a Parigi come fashion blogger internazionale, reporter e designer (un cambio di rotta maturato a seguito del periodo del lockdown). Da oltre dieci anni, inoltre, è Presidente di Vita Association, realtà no-profit che sostiene donne, bambini e famiglie, con progetti solidali attivi in Nepal e sul territorio ticinese.

Info utili e prenotazioni

L’incontro alla Libreria Namasté vuole essere un’occasione per fermarsi, creare e riscoprire il valore della presenza. Di seguito il riepilogo per partecipare all’evento:

Quando: Sabato 5 settembre, ore 17:00.

Sabato 5 settembre, ore 17:00. Dove: Libreria Namasté Book & Coffee, Via Emilia, Tortona.

Libreria Namasté Book & Coffee, Via Emilia, Tortona. Programma: Workshop “Mindful Mandala” (per adulti e bambini) e successiva presentazione del libro.

Workshop “Mindful Mandala” (per adulti e bambini) e successiva presentazione del libro. Costi e adesioni: La partecipazione è totalmente gratuita. Per ragioni organizzative, è consigliata la prenotazione inviando un messaggio WhatsApp al numero +41 79 475 90 18.

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