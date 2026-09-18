A partire da lunedì 21 settembre, prenderanno il via i lavori programmati da Anas per il profondo ripristino della pavimentazione stradale lungo la Tangenziale di Alessandria (SS10 Racc). Gli interventi interesseranno un tratto complessivo di 6,7 chilometri, compreso tra la rotatoria di svincolo per l’autostrada A21 e lo svincolo di Alessandria/via Marengo, coinvolgendo entrambe le direzioni di marcia.

I cantieri in direzione Sud (verso Alessandria)

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della prima tranche di interventi, da lunedì 21 fino a mercoledì 23 settembre entrerà in vigore un restringimento di carreggiata per i veicoli che procedono in direzione sud verso la città. Le modifiche alla viabilità prevedono:

Il cantiere nel tratto compreso tra la rotatoria di svincolo per la A21 (km 6,700) e lo svincolo della Motorizzazione civile (km 5,100).

La chiusura della corsia di sorpasso per permetterne il risanamento.

La circolazione veicolare indirizzata interamente sulla corsia di marcia.

Le limitazioni in direzione Nord (verso la A21)

Sempre a partire da lunedì 21 settembre, le squadre di operai saranno al lavoro anche sulla carreggiata opposta, per chi viaggia in direzione nord verso l’autostrada A21. In questo caso le disposizioni prevedono:

Interventi nel tratto compreso tra lo svincolo di Alessandria/via Marengo (km 0) e lo svincolo per l’Ospedale Borsalino (km 3,500).

La contestuale chiusura della corsia di sorpasso, con il traffico incanalato unicamente sulla corsia di marcia.

Il completamento di questa specifica fase di cantiere in direzione nord è programmato entro la giornata di sabato 26 settembre.

I prossimi interventi e le info utili

Le operazioni di risanamento dell’asfalto non si esauriranno in questa prima settimana, ma proseguiranno in quelle successive. L’attivazione delle future fasi di lavoro verrà comunicata di volta in volta da Anas, fornendo tutti i dettagli sulle limitazioni necessarie per l’esecuzione delle opere in sicurezza.

Nell’occasione, la società del Gruppo FS rinnova il proprio appello alla prudenza al volante, ricordando la campagna “Quando sei alla guida tutto può aspettare! – Guida e Basta!”. Per viaggiare informati e avere aggiornamenti sul traffico, è a disposizione degli automobilisti il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

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