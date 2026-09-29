Pomeriggio senza energia elettrica per diverse famiglie e attività di Alessandria nella giornata di domenica 4 ottobre 2026. La società e-distribuzione ha infatti programmato una serie di interventi tecnici urgenti sui propri impianti, rendendo necessaria una sospensione dell’erogazione della corrente dalle ore 14:00 fino alle ore 19:00. Il disservizio temporaneo coinvolgerà esclusivamente le utenze alimentate in bassa tensione situate in diverse strade cittadine, in particolare lungo corso Acqui, corso Carlo Marx e nelle vie limitrofe del quartiere.

Le vie e i numeri civici coinvolti dai lavori

L’erogazione dell’elettricità verrà temporaneamente sospesa nella fascia oraria pomeridiana compresa tra le 14:00 e le 19:00 nei seguenti stabili e numeri civici:

Corso Acqui: civici 221, 289A, dal 292 al 302, dal 306 al 310, dal 314 al 320, dal 324 al 332, dal 336 al 338, dal 342 al 344, dal 348 al 358 e l’area di cantiere

civici 221, 289A, dal 292 al 302, dal 306 al 310, dal 314 al 320, dal 324 al 332, dal 336 al 338, dal 342 al 344, dal 348 al 358 e l’area di cantiere Via Belloni: civici dall’1 al 5, dal 9 al 13, dal 6 all’8 e il civico 12

civici dall’1 al 5, dal 9 al 13, dal 6 all’8 e il civico 12 Via Rossi: civici dall’1 al 7, civico 11, civico 2 e dal 6 all’8

civici dall’1 al 7, civico 11, civico 2 e dal 6 all’8 Corso Carlo Marx: civici 119, 125, 129 e utenze senza numero civico (s.n.)

civici 119, 125, 129 e utenze senza numero civico (s.n.) Via Zanardelli: civici 5, 5A e 5B

civici 5, 5A e 5B Via privata corso Carlo Marx: civico 117B

civico 117B Via De Pretis: civico 20

I dettagli del provvedimento e i contatti istituzionali

L’interruzione del servizio riguarderà unicamente la clientela rifornita in bassa tensione per il tempo strettamente indispensabile all’esecuzione in sicurezza dei lavori sulla rete.

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