I grandi capolavori della musica classica e d’opera risuoneranno tra i colli tortonesi. Sabato 5 settembre, alle ore 21:15, la suggestiva cornice della chiesa di Santo Stefano a Casasco ospiterà “I Canti dell’Anima”, un imperdibile concerto lirico d’ispirazione sacra inserito all’interno del cartellone dell’Alexandria Opera Festival.

Il programma musicale

La serata promette di regalare grandi emozioni al pubblico presente nella ridente località del Tortonese. Il repertorio dell’evento è stato appositamente studiato per proporre le più celebri e intense arie, insieme a indimenticabili pagine d’ispirazione sacra scritte dai più grandi compositori della storia.

Nel corso del concerto verranno eseguiti capolavori immortali firmati da maestri assoluti quali:

Verdi

Puccini

Bizet

Franck

Schubert

Gli artisti sul palco

A dar voce e musica a questa ricca selezione musicale sarà un cast di interpreti d’eccezione. Ad esibirsi davanti al pubblico di Casasco saranno:

Tomoko Okabe , Soprano.

, Soprano. Giampaolo Guazzotti , Tenore.

, Tenore. Umberto Battegazzore, Maestro al pianoforte.

Il sostegno del territorio

Il concerto “I Canti dell’Anima” rappresenta una tappa significativa della rassegna musicale “Alexandria Opera Festival”. L’iniziativa sul territorio casaschese è resa possibile grazie al fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e vanta il patrocinio di importanti enti e realtà istituzionali, tra cui la Fondazione Slala, Alexala e il Comune di Casasco.