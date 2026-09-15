Nel primo pomeriggio di lunedì 14 settembre 2026, un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A7 nel territorio di Serravalle Scrivia ha causato la caduta accidentale di diverse latte di vernice sulla carreggiata. Nonostante la vicinanza al torrente Scrivia e il tempestivo intervento delle autorità, Gestione Acqua S.p.A. rassicura la popolazione: al momento non si registra alcun problema per l’acqua distribuita nelle abitazioni e il servizio prosegue con assoluta regolarità.

L’intervento di messa in sicurezza sul torrente

Alle ore 13:53, la società che gestisce il servizio idrico locale è stata informata dell’accaduto direttamente dai Vigili del Fuoco e dai tecnici dell’ARPA. Data la potenziale minaccia ambientale legata alla vicinanza del torrente Scrivia all’autostrada, le forze intervenute sul posto hanno dato il via immediato alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.

Per prevenire ogni rischio di contaminazione, i Vigili del Fuoco hanno adottato specifiche misure precauzionali:

Sono state posizionate due barriere di contenimento direttamente nel letto del torrente.

L’obiettivo dell’operazione è intercettare eventuali residui di sostanze chimiche prima che possano disperdersi nel corso d’acqua.

In base alle informazioni attualmente a disposizione, qualora una parte del materiale fosse effettivamente entrata in contatto con lo Scrivia, si tratterebbe comunque di quantitativi estremamente limitati.

I controlli di Gestione Acqua

Nonostante le rassicurazioni preliminari, Gestione Acqua S.p.A. ha prontamente attivato una serie di accertamenti mirati per tutelare la salute pubblica. Le verifiche, avviate in via precauzionale, interessano le strutture situate a circa 5 chilometri di distanza dal luogo dello sversamento, e nello specifico:

Le opere di presa.

I pozzi.

I principali impianti idrici della zona.

L’azienda conferma che la situazione è sotto controllo e fa sapere che continuerà a monitorare costantemente lo stato delle acque in stretta sinergia con le Autorità competenti, effettuando tutti i controlli necessari a garantire l’assoluta sicurezza per i cittadini.

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