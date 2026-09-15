Il calendario delle manifestazioni autunnali di Diano Marina, con diversi appuntamenti già programmati, sta per essere ulteriormente ampliato. Nel frattempo, gli uffici competenti con gli assessori Luca Spandre al turismo (nella foto) Sabrina Messico alla cultura, stanno già predisponendo il nuovo cartellone degli eventi invernali. Per farsi trovare pronta e garantire il regolare e corretto svolgimento di tutte le imminenti iniziative turistiche, culturali e sportive, l’Amministrazione comunale ha provveduto ad affidare i necessari servizi di supporto tecnico e logistico.

L’organizzazione dietro le quinte

Per concludere la programmazione ancora in atto e assicurare la perfetta riuscita dei nuovi eventi calendarizzati, o attualmente in fase di organizzazione, il Settore Turismo, Sport e Commercio ha delineato le necessità pratiche per i prossimi mesi.

L’organizzazione di una fitta rete di eventi richiede infatti un costante lavoro “dietro le quinte”. Nello specifico, il Comune si è assicurato per tutto il periodo autunnale e invernale del 2026 le seguenti prestazioni essenziali:

Supporto tecnico-operativo per l’allestimento delle diverse location.

Servizi di facchinaggio necessari prima, durante e dopo gli eventi.

Gestione logistica generale a supporto dell’Ufficio Turismo.

L’affidamento dei servizi

L’incarico per la gestione pratica di queste operazioni è stato affidato alla “LS Cooperativa Sociale Onlus”, realtà con sede a Sanremo.

L’Amministrazione ha scelto di dare continuità al rapporto con questa cooperativa, basandosi su accordi e preventivi già valutati positivamente nel corso della primavera passata. Questo passaggio permetterà agli uffici comunali di avere a disposizione personale qualificato per far fronte in modo rapido ed efficiente a tutte le necessità legate al montaggio, allo smontaggio e alla movimentazione dei materiali indispensabili per il successo del prossimo calendario di manifestazioni.