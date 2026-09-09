Oltre trecento persone si sono riunite in piazza Mazzini a Casale Monferrato per intonare in coro le canzoni di Francesco Guccini. È stato questo il momento più emozionante e partecipato dell’ultimo fine settimana del Monferr’Autore Festival, la grande rassegna itinerante diretta da Enrico Deregibus che, con i suoi 25 eventi in 15 diverse località, sta animando la provincia. Un weekend all’insegna della musica che ha visto anche la proclamazione del duo “Bailenga” come vincitore del Monferrato Music Contest a Mirabello.

La “Cantata per Francesco” e l’annuncio per il 2027

L’omaggio a Francesco Guccini (organizzato in collaborazione con Radio in fiore a un mese esatto dalla sua scomparsa) si è trasformato in una grande festa collettiva: senza palco né amplificazione, la piazza si è riempita di chitarre, fisarmoniche, un mandolino, un violoncello e un enorme coro intergenerazionale.

“È stata un’enorme soddisfazione vedere come Casale, la mia città, ha risposto alla chiamata per omaggiare il Maestrone – ha commentato il direttore artistico Enrico Deregibus –, ma anche scoprire che c’erano persone arrivate da Torino, Genova, Novi Ligure, Biella e chissà da dove ancora. E che magari sono anche rimasti colpiti dalla bellezza un po’ timida di questa piccola città e delle zone intorno. Grazie davvero a tutti quelli che ci sono stati e a tutti quelli che hanno in qualche modo contribuito”.

Il direttore artistico ha poi aggiunto: “È stata un’emozione unica sentire così tante persone intonare le canzoni di uno dei più grandi intellettuali e artisti del Novecento italiano, un uomo che è stato molto apprezzato ma anche molto amato, che ha dato tanto a tante persone. Ma mi fa piacere annunciare che quella di domenica scorsa non è stata un’iniziativa estemporanea: ogni anno la ripeteremo, dedicandola ogni volta a un grande cantautore italiano. E posso già anticipare che il prossimo anno sarà Rino Gaetano”.

I vincitori del Monferrato Music Contest

Sempre all’interno della cornice del Festival promosso da AccademiaMonferrato, martedì sera 8 settembre il Country Sport Village di Mirabello Monferrato ha ospitato l’attesa finale del Monferrato Music Contest, il concorso dedicato ai giovani cantautori del territorio.

A trionfare sul palco è stato il duo dei Bailenga (composto da Elisa Guarraggi e Pietro Ariotti di Alessandria/Novi Ligure). Il premio dei giovani in platea è stato invece assegnato ai Velvet Mountain (Emanuele Artale, Andrea Vella, Filippo Chilò di Casale Monferrato). Ottime le esibizioni anche degli altri talenti giunti in finale: Alba (Alba Mazzeo), Mosi (Simone Corda) e Soloselena (Selena Ambrosio).

I prossimi appuntamenti in programma

Il cartellone del Monferr’Autore Festival proseguirà fino alla fine del mese incrociando letteratura, cantautorato, umorismo ed elettronica. Ecco i prossimi eventi in programma sul territorio:

Giovedì 10 settembre (ore 18:30) – Alessandria: presso la libreria “Andando e stando” (Via Giuseppe Bissati 14) si terrà l’incontro con Emidio Clementi. Il romanziere, musicista e leader dei Massimo Volume presenterà il suo ultimo romanzo “Prima dell’incendio” dialogando con Enrico Deregibus. Ingresso libero.

presso la libreria “Andando e stando” (Via Giuseppe Bissati 14) si terrà l’incontro con Emidio Clementi. Il romanziere, musicista e leader dei Massimo Volume presenterà il suo ultimo romanzo “Prima dell’incendio” dialogando con Enrico Deregibus. Ingresso libero. Giovedì 24 settembre (ore 21:00) – Alessandria: al locale “Di noi tre” (via Giovanni Plana 15) andrà in scena la prima assoluta dello spettacolo “Canto per non piangere (teatro canzone o giù di lì)” di Linda Antosiano (in arte Linn). Ingresso libero.

al locale “Di noi tre” (via Giovanni Plana 15) andrà in scena la prima assoluta dello spettacolo “Canto per non piangere (teatro canzone o giù di lì)” di Linda Antosiano (in arte Linn). Ingresso libero. Venerdì 25 settembre (ore 21:00) – Alessandria: presso L’Officina (largo Catania 17) la serata sarà animata da Boosta (Davide Dileo, fondatore dei Subsonica). L’artista racconterà il suo percorso in un incontro preliminare a cui seguirà il suo dj set a base di musica elettronica e narrazione d’atmosfera. (Come richiesto dalle direttive di redazione, il costo del biglietto è stato omesso).

presso L’Officina (largo Catania 17) la serata sarà animata da Boosta (Davide Dileo, fondatore dei Subsonica). L’artista racconterà il suo percorso in un incontro preliminare a cui seguirà il suo dj set a base di musica elettronica e narrazione d’atmosfera. (Come richiesto dalle direttive di redazione, il costo del biglietto è stato omesso). Domenica 27 settembre (ore 16:30) – Castelletto Monferrato: in piazza Astori si terrà il concerto di Agnese Valle (cantautrice, clarinettista e vocal coach di “Amici”), organizzato nell’ambito dell’Open Day della scuola di musica di AccademiaMonferrato. Ingresso libero.