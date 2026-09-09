Un affascinante viaggio nel tempo per riscoprire le radici antiche e medievali del territorio. L’Istituto Internazionale di Studi Liguri (Sezione “Statiella”) e il Comune di Acqui Terme, attraverso il Sistema Museale Acqui Musei, hanno organizzato un doppio appuntamento culturale presso la Sala Conferenze di Palazzo Robellini, in Piazza Levi. L’obiettivo dell’iniziativa è favorire la conoscenza e la valorizzazione della storia locale, creando un dialogo tra ricerca scientifica, patrimonio archeologico e memoria cittadina.

I Liguri Statielli e la guerra antica

Il ciclo di incontri ha preso il via nella serata di martedì 8 settembre con la presentazione del volume “I Liguri e la guerra. Guerrieri, mercenari, ausiliari (IV-II secolo a.C.)” a cura di Federico Frasson. La serata, che ha visto la partecipazione del professor Angelo Arata (Vice Presidente della Sezione “Statiella” dell’IISL) e del dottor Germano Leporati (Conservatore del Sistema Museale AcquiMusei), ha permesso al pubblico di esplorare il ruolo dei Liguri nei conflitti del mondo antico.

Un approfondimento speciale, illustrato dallo stesso autore, è stato dedicato a un episodio cruciale per comprendere l’antico territorio acquese: la battaglia di Carystum e le vicende militari che coinvolsero direttamente la popolazione dei Liguri Statielli.

Il Medioevo acquese e l’eredità di Romeo Pavoni

Il secondo appuntamento in calendario è fissato per martedì 15 settembre 2026 alle ore 21:00, sempre all’interno della cornice di Palazzo Robellini. Il fulcro di questa seconda serata sarà la presentazione del volume “Città e Territorio nel medioevo acquese”, curato da Luca Secchi ed Edilio Riccardini. L’opera raccoglie gli atti della giornata di studi organizzata in memoria di Romeo Pavoni e permetterà di ripercorrerne l’eredità scientifica, sottolineando il ruolo degli studi storici nella conoscenza dell’assetto medievale della zona.

La serata seguirà un ricco programma di interventi:

Saluti istituzionali: affidati al prof. Giovanni Mennella (Presidente dell’IISL), al prof. Marco P. Pavese (Presidente della Sezione “Statiella” dell’IISL e dell’Università di Genova) e al dott. Germano Leporati.

affidati al prof. Giovanni Mennella (Presidente dell’IISL), al prof. Marco P. Pavese (Presidente della Sezione “Statiella” dell’IISL e dell’Università di Genova) e al dott. Germano Leporati. Approfondimento: il prof. Carlo Varaldo (Direttore scientifico dell’IISL e dell’Università di Genova) curerà il momento dedicato a “Romeo Pavoni nella storia degli studi”.

il prof. Carlo Varaldo (Direttore scientifico dell’IISL e dell’Università di Genova) curerà il momento dedicato a “Romeo Pavoni nella storia degli studi”. Dibattito: a chiusura dell’evento si terrà una tavola rotonda sul tema “Città e Territorio nel medioevo acquese”.

Un patrimonio per tutti

Le due serate rappresentano un ponte ideale tra epoche diverse ma intimamente legate all’evoluzione della città. Attraverso la divulgazione di questi importanti studi, gli organizzatori intendono offrire al pubblico una preziosa occasione di confronto, riportando al centro dell’attenzione testimonianze ed eventi che hanno costruito la conoscenza del territorio. L’iniziativa non si rivolge esclusivamente agli accademici e agli appassionati, ma apre le porte a tutti i cittadini desiderosi di conoscere da vicino le vere radici culturali di Acqui Terme.