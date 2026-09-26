Doppio intervento nella giornata di oggi, sabato 26 settembre, per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona, chiamati a operare sia sul fronte dell’assistenza sanitaria nel capoluogo sia per fronteggiare un rogo nei campi dell’entroterra. Gli operatori sono stati impegnati prima in un supporto al personale della Croce Rossa per il trasporto di una persona malata e, nel pomeriggio, per estinguere un incendio di vaste proporzioni nel comune di Montegioco.

L’ausilio alla Croce Rossa a Tortona

Il primo intervento ha visto i Vigili del Fuoco intervenire direttamente a Tortona a supporto dei sanitari:

Assistenza prestata ai soccorritori della Croce Rossa di Tortona.

Operazioni finalizzate a consentire il trasporto di un malato al quarto piano di un edificio residenziale.

L’incendio di sterpaglie a Montegioco

L’emergenza più rilevante si è verificata nel pomeriggio nel territorio comunale di Montegioco:

Incendio di sterpaglie che ha interessato un’area di circa un ettaro di terreno.

Impegno dei pompieri per quasi due ore consecutive fino alla completa estinzione del rogo e alla bonifica della zona.

Nessun danno registrato a cose o persone.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!