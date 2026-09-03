Oltre sessanta appuntamenti per animare le piazze della provincia di Alessandria, promuovere il commercio di prossimità e supportare le piccole imprese locali. È questo l’obiettivo di “Eventi Live – Le piazze che uniscono il territorio alessandrino”, il progetto di marketing urbano diffuso presentato da Pro.Com (Consorzio per la Promozione del Commercio) in collaborazione con Confesercenti. L’iniziativa, sostenuta in modo fondamentale dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, si svilupperà per tutto il 2026 portando fiere, mercatini ed eccellenze enogastronomiche nei centri storici di città e borghi, per contrastare la concorrenza della grande distribuzione.

L’alleanza per il rilancio economico e le botteghe

Il progetto nasce con la chiara finalità di ideare e organizzare eventi per vivacizzare le città, creando occasioni e opportunità di lavoro per produttori agricoli, commercianti, artigiani, hobbisti e fieristi. Si punta così a far emergere l’autenticità dell’acquisto nei mercati e nelle botteghe, supportando i piccoli imprenditori di fronte ai grandi player e alla grande distribuzione organizzata (Gdo), che dispongono di mezzi economici smisurati per campagne di comunicazione massive.

L’impegno congiunto mira ad attrarre migliaia di visitatori collaborando attivamente con le Amministrazioni pubbliche, le Associazioni economiche, di volontariato e culturali. Manuela Ulandi, Segretaria provinciale di Procom e Confesercenti, sottolinea l’importanza della sinergia creata: “Ringraziamo infinitamente il Presidente Paolo Arrobbio, per la sensibilità e disponibilità dimostrate nel condividere le finalità di animazione e vivacità del nostro territorio e di supporto alle micro e piccole imprese che qui operano, che sono gli obiettivi di questo progetto che unisce con un “fil rouge” le piazze di città e borghi dell’alessandrino”.

Il ruolo strategico della Fondazione Cassa di Risparmio

Il sostegno della Fondazione CRAL si conferma un motore essenziale per generare sviluppo economico e preziose relazioni istituzionali e associative.

“Il progetto di marketing urbano diffuso di Pro.Com/Confesercenti – afferma Paolo Arrobbio, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – è perfettamente in sintonia con la mission e gli obiettivi che la Fondazione si pone oggi e nei prossimi anni, ossia aiutare, promuovere e sostenere lo sviluppo economico di tutto il territorio provinciale, offrendo particolare sostegno alle attività di prossimità, che sono quelle che maggiormente impattano sulla qualità della vita, oltre che sul benessere, delle nostre comunità locali”.

Arrobbio evidenzia inoltre come il calendario di appuntamenti andrà a centrare un bersaglio preciso: “Il calendario di eventi live messo a punto da Pro.Com va esattamente in questa direzione, e saprà certamente rendere i tanti medi e piccoli centri dell’Alessandrino più attrattivi, valorizzando la bellezza del territorio e la qualità dei suoi prodotti”.

Il calendario degli eventi da settembre a dicembre

Pro.Com, che dalla sua nascita nel 2000 a oggi ha gestito e organizzato oltre 3.000 eventi, ha stilato un ricco programma che darà voce e risalto ad appuntamenti commerciali di rilievo. Di seguito il dettaglio delle piazze coinvolte nell’ultima parte dell’anno:

Domenica 6 settembre (Alessandria): Officina delle Memorie (Mercatino Antiquariato).

Officina delle Memorie (Mercatino Antiquariato). Sabato 12 settembre (Novi Ligure): Colori & Sapori (Mercatino Eno-gastronomico).

Colori & Sapori (Mercatino Eno-gastronomico). Sabato 19 settembre (Alessandria): Fiera di Gagliaudo tra i mercanti (Fiera merci varie).

Fiera di Gagliaudo tra i mercanti (Fiera merci varie). Domenica 20 settembre (Alessandria): Fiera di Gagliaudo tra i mercanti (Fiera merci varie).

Fiera di Gagliaudo tra i mercanti (Fiera merci varie). Sabato 26 settembre (Serravalle Scrivia): Mercatino Produttori Agricoli.

Mercatino Produttori Agricoli. Giovedì 1 ottobre (Alessandria): Mercato Europeo (Street Food Internazionale).

Mercato Europeo (Street Food Internazionale). Venerdì 2 ottobre (Alessandria): Mercato Europeo (Street Food Internazionale).

Mercato Europeo (Street Food Internazionale). Sabato 3 ottobre (Alessandria): Mercato Europeo (Street Food Internazionale).

Mercato Europeo (Street Food Internazionale). Domenica 4 ottobre (Alessandria): Mercato Europeo (Street Food Internazionale) e Officina delle Memorie (Mercatino Antiquariato).

Mercato Europeo (Street Food Internazionale) e Officina delle Memorie (Mercatino Antiquariato). Sabato 10 ottobre (Novi Ligure): Colori & Sapori (Mercatino Eno-gastronomico).

Colori & Sapori (Mercatino Eno-gastronomico). Sabato 10 ottobre (Alessandria): Veg Festival (Rassegna di prodotti vegani e Street Food).

Veg Festival (Rassegna di prodotti vegani e Street Food). Domenica 11 ottobre (Alessandria): Veg Festival (Rassegna di prodotti vegani e Street Food).

Veg Festival (Rassegna di prodotti vegani e Street Food). Domenica 11 ottobre (Bergamasco): Fiera Regionale del Tartufo.

Fiera Regionale del Tartufo. Sabato 24 ottobre (Serravalle Scrivia): Mercatino Produttori Agricoli.

Mercatino Produttori Agricoli. Sabato 24 ottobre (Ovada): Fiera di San Simone (Fiera merci varie).

Fiera di San Simone (Fiera merci varie). Domenica 25 ottobre (Ovada): Fiera di San Simone (Fiera merci varie).

Fiera di San Simone (Fiera merci varie). Sabato 31 ottobre (Castelnuovo Scrivia): Fiera Dar Carsent (Mercatino Eno-gastronomico).

Fiera Dar Carsent (Mercatino Eno-gastronomico). Domenica 1 novembre (Alessandria): Officina delle Memorie (Mercatino Antiquariato).

Officina delle Memorie (Mercatino Antiquariato). Mercoledì 4 novembre (Arquata Scrivia): Fiera di San Carlo (Fiera merci varie).

Fiera di San Carlo (Fiera merci varie). Sabato 7 novembre (Alessandria): Fiera di San Baudolino (Fiera del Tartufo).

Fiera di San Baudolino (Fiera del Tartufo). Domenica 8 novembre (Alessandria): Fiera di San Baudolino (Fiera del Tartufo).

Fiera di San Baudolino (Fiera del Tartufo). Domenica 8 novembre (Serravalle Scrivia): Fiera di San Martino (Fiera merci varie).

Fiera di San Martino (Fiera merci varie). Sabato 14 novembre (Novi Ligure): Colori & Sapori (Mercatino Eno-gastronomico).

Colori & Sapori (Mercatino Eno-gastronomico). Sabato 28 novembre (Serravalle Scrivia): Mercatino Produttori Agricoli.

Mercatino Produttori Agricoli. Sabato 28 novembre (Ovada): Fiera di San Andrea (Fiera merci varie).

Fiera di San Andrea (Fiera merci varie). Domenica 29 novembre (Ovada): Fiera di San Andrea (Fiera merci varie).

Fiera di San Andrea (Fiera merci varie). Domenica 6 dicembre (Alessandria): Officina delle Memorie (Mercatino Antiquariato).

Officina delle Memorie (Mercatino Antiquariato). Sabato 12 dicembre (Novi Ligure): Colori & Sapori (Mercatino Eno-gastronomico).

Colori & Sapori (Mercatino Eno-gastronomico). Sabato 26 dicembre (Serravalle Scrivia): Mercatino Produttori Agricoli.

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