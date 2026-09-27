In occasione della quindicesima edizione del Bibliopride, la settimana nazionale promossa dall’Associazione Italiana Biblioteche in programma dal 28 settembre al 4 ottobre, la Biblioteca Civica di Novi Ligure aderisce alla manifestazione con una serie di appuntamenti ispirati al tema “BiblioBrave – Biblioteche Coraggiose”. L’iniziativa nasce per celebrare il ruolo dei presìdi culturali come spazi di conoscenza, libertà, inclusione e difesa della carta stampata.
Gli appuntamenti per studenti e bambini
Il cartellone novese prevede momenti dedicati alle diverse fasce d’età per avvicinare i più giovani al piacere della narrazione:
- Martedì 29 settembre alle ore 10:30: presso la Sala Conferenze della biblioteca si terrà l’incontro “BE BRAVE, BE READ! L’avventura di leggere” con l’autore Matteo Porru. L’appuntamento, rivolto alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, affronterà il valore della creatività e della lettura vissute come autentici atti di coraggio. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.
- Sabato 3 ottobre alle ore 10:30: le sale ospiteranno “Storie coraggiose per Super Lettori”, sessione di letture animate curate da Giada Incardona e destinate a bambine e bambini dai 5 ai 7 anni.
Lo spazio interattivo per la comunità
Per tutta la durata della settimana nazionale, all’interno della struttura sarà allestito “L’angolo delle storie coraggiose”, un punto interattivo pensato per comporre un’opera collettiva attraverso il contributo dei visitatori:
- I più piccoli potranno lasciare un disegno raffigurante il proprio supereroe della vita reale o un momento di coraggio.
- Gli adulti saranno invitati a condividere una citazione legata al tema della libertà o a suggerire un testo speciale.
Informazioni e prenotazioni
Tutte le attività si tengono presso i locali della Biblioteca Civica in via Marconi 66. Per informazioni, adesioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0143 76246 oppure inviare una comunicazione via email all’indirizzo biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it.