Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle ore 7:30, lungo la strada statale 211 nel tratto compreso tra i comuni di Tortona e Sale. Un drammatico scontro tra un’automobile e un’autocisterna è costato la vita a un giovane di 26 anni, mentre una seconda persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. Le generalità del giovane verranno divulgate solo dopo che la famiglia della vittima sarà stata informata dalla Polstrada che sta operando sul posto.

La dinamica dello schianto

L’impatto è avvenuto lungo la SS211, poco dopo il Motel 2 Tortona. In base alle primissime informazioni raccolte sul luogo del sinistro, l’incidente ha visto il violento scontro frontale tra un’autovettura e un mezzo pesante (un’autocisterna).

Il drammatico bilancio

L’intervento tempestivo dei soccorritori del 118 non è purtroppo bastato a evitare conseguenze tragiche. Il bilancio delle persone coinvolte è il seguente:

Un ragazzo di 26 anni (classe 2000) ha perso la vita a seguito dell’impatto.

Un’altra persona coinvolta è stata soccorsa e ricoverata all’ospedale di Tortona in codice giallo con ferite di media gravità.

I soccorsi e gli aggiornamenti

L’intervento per gestire la grave emergenza e mettere in sicurezza il tratto stradale è proseguito nel corso della mattinata, con il personale del 118 rimasto a lungo sul posto. Seguiranno ulteriori aggiornamenti per chiarire l’esatta dinamica del drammatico incidente, non appena la Polizia Stradale di Tortona che è sul posto terminerà i rilievi e soltanto dopo che saranno stati avvisati i parenti sarà possibile conoscere il nome della giovane vittima.

Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Tortona per le operazioni di controllo del traffico che ha subito code e rallentamenti.

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