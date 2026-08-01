Poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia, ma fortunatamente i due ventiduenni a bordo dell’auto precipitata questo pomeriggio a Volpeglino ne sono usciti incredibilmente salvi. Poco dopo le 18:00 di oggi, sabato 1° agosto, la vettura su cui viaggiavano è finita in un dirupo in località Inselmina, ribaltandosi più volte per oltre 25 metri prima di arrestare la sua corsa contro un albero.

La dinamica del terribile volo

Secondo una prima sommaria ricostruzione dell’incidente, la vettura avrebbe “tirato dritto” in prossimità di una curva, perdendo il controllo e precipitando rovinosamente nel dirupo.

Una caduta spaventosa durante la quale il veicolo si è capovolto più volte. A fermare la discesa incontrollata dell’auto è stato provvidenzialmente un albero; senza questo ostacolo naturale, la vettura avrebbe continuato la sua corsa nel precipizio per diverse decine di metri, con conseguenze che sarebbero state quasi certamente fatali per i due giovani occupanti.

L’intervento dei soccorsi

Scattato l’allarme, la macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente:

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona.

Per raggiungere la vettura incidentata, i pompieri si sono dovuti calare giù dal ripido dirupo utilizzando delle corde.

Al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato i due ragazzi che stavano già riuscendo a uscire autonomamente dal portello posteriore della vettura distrutta.

I Vigili del Fuoco li hanno prontamente presi in carico, mettendoli in sicurezza e riportandoli sulla strada sovrastante.

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