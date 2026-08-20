Il fascino del mistero e delle antiche leggende torna ad animare le vie del borgo di TrioraFai clic per aprire il riquadro laterale per ulteriori informazioni. Domenica 23 agosto 2026, il paese dell’entroterra ligure ospiterà l’attesa edizione di “Strigora”, un suggestivo evento promosso dal Comune in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro TrioraFai clic per aprire il riquadro laterale per ulteriori informazioni. Una vera e propria “domenica stregata” che promette di trasportare visitatori e turisti in un’atmosfera d’altri tempi, grazie a un ricco cartellone di spettacoli itineranti, visite guidate, musica tradizionale e mercatini tematici.

Gli appuntamenti del mattino: mercatini e scoperte

Il programma della manifestazione prenderà il via fin dalle prime ore della giornata, offrendo diverse occasioni di svago e scoperta tra le antiche mura del paese.

Dalle ore 10:00: apertura ufficiale del Mercatino Medievale, allestito lungo le vie del borgo.

apertura ufficiale del Mercatino Medievale, allestito lungo le vie del borgo. Ore 10:30: prima partenza per le visite guidate a cura di Raffaella Asdente (con una replica prevista nel pomeriggio alle ore 15:30).

prima partenza per le visite guidate a cura di Raffaella Asdente (con una replica prevista nel pomeriggio alle ore 15:30). Ore 11:30: in Piazza Reggio si terrà l’incontro con le artiste Stefania Loreto e Irene Sara.

Pomeriggio tra teatro, musica e giochi storici

A partire dal primo pomeriggio, il borgo prenderà ulteriore vita con intrattenimenti diffusi pensati per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Dalle ore 14:30: le vie accoglieranno “Uno spettacolo per due” con il Duo Kida, il divertente Puppet Show “Fluffy e Ops! Teatro” e l’allestimento dei “Vintage Games”, un’area green dedicata alla riscoperta dei giochi d’epoca.

le vie accoglieranno “Uno spettacolo per due” con il Duo Kida, il divertente Puppet Show “Fluffy e Ops! Teatro” e l’allestimento dei “Vintage Games”, un’area green dedicata alla riscoperta dei giochi d’epoca. Musica e folclore: l’intera giornata sarà accompagnata dalle esibizioni musicali dei gruppi “Bruti e Boi”, “La Florelia Banda Folk” e “Le Accordate”.

l’intera giornata sarà accompagnata dalle esibizioni musicali dei gruppi “Bruti e Boi”, “La Florelia Banda Folk” e “Le Accordate”. Teatro: andrà in scena lo spettacolo teatrale intitolato “La Bellezza della Regina”, curato dalla compagnia Teatro Hic et Nunc.

andrà in scena lo spettacolo teatrale intitolato “La Bellezza della Regina”, curato dalla compagnia Teatro Hic et Nunc. Ore 17:30: spazio alla letteratura con la presentazione del romanzo “Gli spiriti della valle”, opera di Luciano Villa.

Il gran finale teatrale sotto le stelle

Il culmine della manifestazione avverrà al calar della sera, quando l’atmosfera si farà ancora più avvolgente per lasciare spazio alla vera magia del teatro.

Dalle ore 20:45: l’evento si concluderà con l’atteso spettacolo teatrale itinerante “Il Viaggio della Strega”, interamente scritto e diretto da Giorgia Brusco.

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