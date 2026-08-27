Qual è il modo meno faticoso per andare da Bari a Matera? Dipende da due variabili: quanto bagaglio portate e a che ora arrivate. Con uno zaino e orari flessibili, il collegamento di linea copre bene il tragitto. Con valigie, bambini, un volo serale o un alloggio dentro i Sassi, il trasferimento porta-a-porta riduce i passaggi intermedi a uno soltanto.

Tradotto in scelte: autobus di linea se viaggiate leggeri, auto a noleggio se vi serve autonomia per più giorni sul territorio, noleggio con conducente se atterrate tardi, avete bagagli ingombranti o dovete raggiungere una struttura nel centro storico senza cambi. Per chi valuta quest’ultima ipotesi, questa guida su NCC da Bari a Matera aiuta a capire come si richiede il servizio, dove avviene il prelievo e come vengono gestite eventuali soste lungo il percorso.

I quattro punti da tenere a mente prima di prenotare:

Distanza e tempo. Circa 65 chilometri, un’ora di percorrenza in auto via SS96 e SS99.

Circa 65 chilometri, un’ora di percorrenza in auto via SS96 e SS99. Quando ha senso il conducente. Arrivi serali, bagagli pesanti, gruppi oltre le quattro persone, appuntamenti a orario fisso.

Arrivi serali, bagagli pesanti, gruppi oltre le quattro persone, appuntamenti a orario fisso. Cosa chiedere prima. Punto d’incontro, capienza reale dei bagagli, cosa comprende la tariffa concordata, gestione di ritardi e attese.

Punto d’incontro, capienza reale dei bagagli, cosa comprende la tariffa concordata, gestione di ritardi e attese. Attenzione alla ZTL. Il centro storico di Matera è soggetto a limitazioni al traffico: il punto di discesa va concordato in anticipo.

Sessantacinque chilometri che pesano più di quanto dica la mappa

Tra Bari e Matera ci sono circa 65 chilometri e, in auto lungo la statale 96 e la statale 99, circa un’ora di viaggio. Sulla carta è una distanza da pendolarismo quotidiano. Nella pratica, il tempo percepito da chi arriva da fuori regione è un’altra cosa: al tragitto si sommano l’attesa del bagaglio, lo spostamento dal terminal alla fermata o al binario, l’eventuale cambio, l’ultimo tratto a piedi con i trolley sulle pietre.

La direttrice, va detto, è migliorata. Il 2 aprile 2019 è stato aperto al traffico un nuovo tratto della statale 96 tra Toritto e Modugno, alle porte di Bari: circa dieci chilometri, con un ulteriore lotto di cinque chilometri annunciato per il mese successivo e il completamento dei raccordi tra SS96 e SS99 previsto per l’inizio del 2020. Chi percorreva quella strada quindici anni fa ricorda incroci e attraversamenti che oggi non ci sono più.

Nel frattempo è cresciuta la pressione a monte, cioè a Bari. Nei primi sette mesi del 2026 lo scalo barese ha registrato 4.964.218 passeggeri, con un incremento dell’11,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; sui voli internazionali si è passati da 2.424.888 a 2.922.173 passeggeri, oltre il venti per cento in più. Sono numeri che raccontano una cosa semplice: una quota crescente di chi atterra a Bari non ha un’auto in Puglia, non conosce il territorio e ha come prima destinazione Matera. L’infrastruttura stradale ha accorciato la distanza; l’organizzazione del viaggio, per il singolo viaggiatore, resta il punto critico.

Bari non è soltanto l’aeroporto

Ragionare sul corridoio pensando solo allo scalo di Palese porta a conclusioni parziali. I punti di partenza verso la Basilicata sono almeno tre, e ognuno impone vincoli diversi.

Chi arriva in aeroporto ha un orario noto in anticipo ma soggetto a slittamenti: il tema diventa come viene gestita l’attesa se il volo ritarda. Chi scende alla stazione centrale si trova nel cuore della città, con un ventaglio di collegamenti più ampio, ma anche con il traffico urbano da attraversare nelle ore di punta. Chi sbarca al porto da una crociera lavora invece su finestre rigide: l’orario di rientro a bordo non si negozia, quindi qualunque soluzione va scelta calcolando un margine, non il tempo teorico di percorrenza.

Sulla durata del tragitto vale la pena una precisazione. Nella direzione opposta, tra Matera e l’aeroporto di Bari, esistono servizi che dichiarano una percorrenza di circa 45 minuti: è un dato riferito a un’offerta specifica, non uno standard della tratta. Cambia in base al punto esatto di partenza in città, all’orario e alle condizioni di traffico in avvicinamento a Bari. Per organizzare un volo, il riferimento prudente resta l’ora piena più il margine che vi sentite di lasciare.

Le quattro opzioni sul corridoio e la logica con cui si scelgono

Il collegamento si può affrontare in quattro modi, ognuno con una logica propria. Non esiste una soluzione superiore in astratto: cambia il tipo di attrito che si accetta.

Autobus di linea. È la scelta più economica e, per chi viaggia con un bagaglio a mano, spesso la più sensata. Il vincolo è l’orario fisso: bisogna adattare l’arrivo alla corsa disponibile, non il contrario. Chi atterra alle 22, o chi ha un volo slittato, si trova a gestire un’attesa che può valere più del risparmio. Va considerata anche la fermata di arrivo, che non coincide con la porta dell’alloggio.

Treno con coincidenze. Funziona per chi si muove tra centri urbani con tempi larghi. Diventa un percorso a ostacoli quando i bagagli sono ingombranti o quando il margine tra un mezzo e l’altro è di pochi minuti: un ritardo modesto in partenza si traduce in un’ora persa a valle.

Auto a noleggio. Dà libertà di movimento sull’intera area, utile a chi resta più giorni e vuole girare tra Murge e Valle d’Itria. In cambio richiede gestione: ritiro e riconsegna, guida serale su strade non conosciute e soprattutto il tema parcheggio a Matera, dove il centro storico non è un luogo in cui si arriva e si lascia l’auto davanti al portone.

Noleggio con conducente. È la formula porta-a-porta: si viene prelevati dove si arriva e si scende dove si dorme, con un solo passaggio. Le caratteristiche dichiarate da chi opera sul collegamento aiutano a capire come funziona il meccanismo. C’è chi specifica che il prezzo è quello fisso concordato alla conferma della prenotazione e che i mezzi non utilizzano il tassametro, precisando anche che il veicolo resta privato e non viene condiviso con passeggeri estranei. C’è chi dichiara disponibilità a ogni ora del giorno e della notte, tutto l’anno, sette giorni su sette. Sul fronte flotta, le descrizioni pubbliche parlano di autovetture e di van da sette o otto posti, con aria condizionata, ampio deposito bagagli e in alcuni casi Wi-Fi a bordo; tra i modelli citati compaiono Mercedes Vito, Mercedes Classe V e Ford Tourneo Custom. Sono impegni di singoli servizi, non regole della categoria: per questo vanno verificati sull’offerta che state valutando.

Sul prezzo, un chiarimento utile. Alcuni operatori pubblicano un listino per la tratta Matera–Bari articolato per numero di passeggeri, altri lavorano su preventivo. La differenza che conta davvero non è l’importo, ma cosa quell’importo comprende: esistono listini in cui le tariffe sono indicate al netto dell’IVA e altri in cui viene specificato che all’importo va aggiunta l’IVA al 10%. Due modi legittimi di esporre lo stesso dato che producono due cifre finali diverse. Chiedete quindi in modo esplicito se la somma comunicata è quella che pagherete.

Chiarito il campo, la domanda utile non è quale opzione sia più comoda in teoria, ma quale riduce il numero di cose che possono andare storte nel vostro caso specifico.

Tre situazioni concrete in cui la scelta cambia

Arrivo in aeroporto con valigie e famiglia

Il nodo è il tratto tra il nastro bagagli e il mezzo. Con due adulti, due bambini, un passeggino e tre valigie, spostarsi verso una fermata, caricare, scaricare e poi cercare un secondo mezzo per l’ultimo tratto significa moltiplicare i punti di frizione. Il trasferimento privato accorcia la catena: incontro con l’autista, carico, partenza. Conviene verificare in anticipo la capienza reale del veicolo, indicando quante valigie grandi e quanti bagagli a mano avete, e chiedere se sono disponibili seggiolini per i più piccoli. Un dettaglio che sfugge spesso: i posti dichiarati e lo spazio bagagli non crescono insieme, e un van da sette posti pieno di passeggeri ha meno vano utile di quanto la scheda suggerisca.

Weekend di due notti

Su un soggiorno breve il tempo ha un peso diverso. Due ore perse tra attese e cambi, all’andata e al ritorno, valgono quasi mezza giornata su quaranta ore totali. Chi arriva il venerdì sera e riparte la domenica pomeriggio ha un margine sottile: se il collegamento pubblico si incastra bene con l’orario del volo o del treno, tanto meglio; altrimenti il calcolo da fare è quello del tempo porta-a-porta, non della tariffa isolata.

Piccoli gruppi e viaggi di lavoro

Con sei o sette persone il problema diventa il coordinamento: partire insieme, sedersi insieme, arrivare insieme. La formula privata ha qui un vantaggio organizzativo evidente, perché il mezzo resta a disposizione del gruppo e l’orario è quello del gruppo. Per convegni ed eventi conta la prevedibilità dell’arrivo: chi deve essere in sala alle 9 non gestisce volentieri una coincidenza da recuperare. Per gli spostamenti fuori dalle fasce ordinarie, la disponibilità notturna e festiva va verificata esplicitamente prima di confermare, anche quando è dichiarata in pagina.

Una griglia sintetica, da usare come primo filtro:

Trasferimento privato se arrivate in fascia serale o notturna, se avete bagagli ingombranti o attrezzature, se il gruppo supera le quattro persone, se dovete rispettare un appuntamento a orario fisso.

se arrivate in fascia serale o notturna, se avete bagagli ingombranti o attrezzature, se il gruppo supera le quattro persone, se dovete rispettare un appuntamento a orario fisso. Collegamento di linea se viaggiate leggeri, se avete orari flessibili, se l’alloggio si trova in una zona raggiungibile a piedi dalla fermata.

se viaggiate leggeri, se avete orari flessibili, se l’alloggio si trova in una zona raggiungibile a piedi dalla fermata. Auto a noleggio se il soggiorno prevede più tappe autonome sul territorio e siete disposti a gestire parcheggi e limitazioni al traffico.

L’ultimo miglio a Matera: ZTL, varchi e alloggi nei Sassi

È il punto che i viaggiatori sottovalutano di più. Matera non si comporta come una città di pianura: il centro storico è regolato da zone a traffico limitato e l’accesso ai Sassi non è libero. Per gli accessi indicati come in vigore dall’11 aprile 2022 — informazione da riverificare presso il Comune, perché disciplina e orari possono cambiare — la ZTL Sassi che interessa via Buozzi, via Madonna delle Virtù e via D’Addozio risulta attiva dalle 10:00 alle 20:30, mentre la ZTL Centro, che comprende via Scotellaro, il Corso, via Beccherie, via Duomo, via del Sedile e via San Francesco, risulta attiva nelle ventiquattro ore, con finestre per carico e scarico tra le 07:00 e le 10:30 e tra le 15:00 e le 17:00.

Che l’accesso sia una materia amministrativa, e non una questione di buona volontà dell’autista, lo dice la procedura stessa: per il rilascio di nuovi pass ZTL/APU il Comune di Matera indica un versamento di 15 euro su bollettino postale intestato alla Tesoreria comunale, con causale relativa alle autorizzazioni ZTL, più una marca da bollo da 16 euro al momento del ritiro, con alcune eccezioni previste. L’ingresso in determinate aree passa quindi da autorizzazioni nominative e targhe registrate.

La conseguenza pratica per chi prenota un trasferimento è una domanda da porre prima, non all’arrivo: dove avviene esattamente la discesa e quanti metri restano da percorrere a piedi. Molte strutture nei Sassi si raggiungono per scalinate e vicoli in pendenza; con due valigie rigide e un passeggino, duecento metri di gradini pesano più di sessanta chilometri di statale. Chi viaggia con una persona a mobilità ridotta e possiede il contrassegno dovrebbe segnalarlo in fase di prenotazione e verificare con l’amministrazione comunale le modalità di accesso e di registrazione del veicolo, perché le deroghe seguono procedure proprie.

Trasformare il trasferimento in una parte del viaggio

Un’ora di strada tra Bari e Matera attraversa un paesaggio che cambia rapidamente: uliveti, poi l’altopiano delle Murge, poi il salto morfologico verso la Gravina. Chi ha margine di tempo può usare il trasferimento come primo assaggio del territorio, chiedendo una sosta breve. Ha senso in casi precisi: una fermata fotografica in un punto panoramico, una pausa per far scendere i bambini, un caffè in un centro sulla direttrice, oppure una deviazione ragionata verso la Valle d’Itria per chi arriva con molte ore di anticipo sul check-in.

Due cautele. La sosta va concordata in fase di richiesta, chiedendo come viene gestita e se comporta variazioni sulle condizioni pattuite; e va calibrata sull’orario di ingresso in struttura, evitando di arrivare quando la reception è chiusa. Se l’obiettivo è vedere i Sassi con la luce migliore, il ragionamento si ribalta: prima l’arrivo e il deposito bagagli, poi l’uscita a piedi.

Cosa chiedere prima di confermare

Per valutare un’offerta di trasferimento senza fermarsi alla cifra, quattro criteri bastano, in quest’ordine. Se state valutando un noleggio con conducente, chiarite in particolare punto d’incontro, capienza reale e gestione di soste e attese: sono le tre voci che generano più fraintendimenti.

Durata e capienza. Chiedete il tempo di percorrenza dichiarato, il numero di passeggeri effettivi e il volume bagagli disponibile, specificando quante valigie grandi, quanti bagagli a mano ed eventuali attrezzature ingombranti come sacche da golf, strumenti musicali o passeggini.

Chiedete il tempo di percorrenza dichiarato, il numero di passeggeri effettivi e il volume bagagli disponibile, specificando quante valigie grandi, quanti bagagli a mano ed eventuali attrezzature ingombranti come sacche da golf, strumenti musicali o passeggini. Inclusioni. Chiedete cosa comprende la tariffa concordata, dal punto di prelievo alla destinazione finale, se sono compresi pedaggi e tempi di attesa in aeroporto e se l’importo indicato è al netto o al lordo dell’IVA.

Chiedete cosa comprende la tariffa concordata, dal punto di prelievo alla destinazione finale, se sono compresi pedaggi e tempi di attesa in aeroporto e se l’importo indicato è al netto o al lordo dell’IVA. Extra. Chiedete come vengono trattati seggiolini, soste intermedie, servizio in fascia notturna e un eventuale secondo punto di discesa: sono voci che possono essere incluse oppure conteggiate a parte, e la risposta va messa per iscritto.

Chiedete come vengono trattati seggiolini, soste intermedie, servizio in fascia notturna e un eventuale secondo punto di discesa: sono voci che possono essere incluse oppure conteggiate a parte, e la risposta va messa per iscritto. Condizioni. Chiedete come viene gestito un ritardo del volo o del treno, quali sono i termini di cancellazione, quali forme di pagamento vengono accettate, chi è il riferimento telefonico dell’autista e dove avviene precisamente l’incontro in aeroporto o in stazione.

Una nota sulla regolarità del servizio. Il noleggio con conducente è un’attività autorizzata: chiedere conferma della licenza e ricevere una conferma scritta con targa, orario e riferimenti dell’operatore è una verifica elementare, che distingue un servizio professionale da un accordo improvvisato in area arrivi. Le recensioni pubbliche aiutano a farsi un’idea del contesto locale — sulla scheda TripAdvisor di una delle realtà censite a Matera, per esempio, si legge un punteggio di 4,9 su 5 basato su 87 recensioni e la seconda posizione su 27 nella categoria Trasporti della città — ma restano un indizio reputazionale riferito a un singolo soggetto, non una garanzia contrattuale. Quella la danno le condizioni messe nero su bianco.

Una direttrice che funziona, se la si pianifica

Puglia e Basilicata, su questo corridoio, sono effettivamente più vicine di dieci anni fa. Il merito è in parte della strada, in parte di un’offerta di collegamenti più articolata di quanto immagini chi prenota da lontano. Resta un margine di attrito che nessuna infrastruttura elimina: l’ultimo miglio, le scale dei Sassi, gli arrivi serali, i bagagli di una famiglia. Il criterio con cui decidere non è la tariffa più bassa né il mezzo più comodo in astratto, ma la somma del tempo porta-a-porta e del rischio di imprevisti che siete disposti ad accettare in quel giorno, con quelle valigie, a quell’ora. Fatto quel conto, la scelta si chiarisce da sé.