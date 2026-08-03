Diano Marina si conferma palcoscenico per eventi di assoluto prestigio. Il Molo delle Tartarughe ha registrato il tutto esaurito per “Trenta minuti di bellezza”, una serata di alto livello all’insegna della moda e della musica. Le migliori boutique cittadine hanno messo in mostra i loro capi più esclusivi, indossati da splendide modelle che hanno sfilato in passerella raccogliendo gli scroscianti applausi di un folto pubblico.

Un format vincente: conduzione e ospiti d’eccezione

L’appuntamento è stato fortemente voluto, organizzato e presentato da Carmine Esposito, un nome che nel Ponente ligure – e non solo – non ha bisogno di presentazioni. Ad affiancarlo nella conduzione c’era la splendida Sara Pittano, famosa ginnasta di Meda già in lizza in passato per la corona di Miss Italia. La poliedricità di Esposito, capace di coinvolgere costantemente il pubblico, unita alla classe di Sara Pittano e alla bellezza femminile, si sono rivelati gli ingredienti vincenti della manifestazione.

A dare un ulteriore tocco di classe alla serata è stata la presenza di ospiti musicali di grande richiamo, che hanno riscosso ampi consensi come I Gemelli Diversi, storico gruppo del panorama musicale italiano, numerosi cantanti e talenti emersi dalla nota trasmissione televisiva “Amici” e tanti altri che elencarli tutti sarebbe senza dimenticare qualcuno sarebbe difficile.

L’apprezzamento delle istituzioni e il successo di pubblico

L’impatto dell’evento è stato tale da richiamare un pubblico vastissimo, con tantissime persone rimaste ad assistere allo spettacolo da dietro le transenne per via del “tutto esaurito”, a testimonianza di quanto questo format sia apprezzato.

A conferma dell’importanza della serata per Diano Marina, in platea erano presenti molti esponenti dell’Amministrazione comunale e diverse figure istituzionali di rilievo, che non hanno voluto perdersi quello che si è rivelato uno dei migliori eventi dell’intera stagione estiva, fra cui :

Cristiano Za Garibaldi , Sindaco di Diano Marina.

, Sindaco di Diano Marina. Luca Spandre , Assessore comunale al Turismo, insieme ad altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

, Assessore comunale al Turismo, insieme ad altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Luca Lombardi, Assessore regionale al Turismo.

Il successo di “Trenta minuti di bellezza” ha ribadito ancora una volta la capacità organizzativa della città di Diano Marina, che nel corso dell’anno continua a proporre manifestazioni di alto livello gestite in modo impeccabile.

Di seguoto alcune immagini della lunga serata che si è protratta fino a tardi.