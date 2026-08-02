Un incidente stradale si è verificato questa sera, domenica 2 agosto, lungo viale Cellini a Valenza, dove un’auto e un motociclo sono rimasti coinvolti in uno scontro. Ad avere la peggio nell’impatto sono stati due ragazzi di 16 anni, rispettivamente conducente e passeggero del mezzo a due ruote, trasportati all’ospedale di Alessandria per le cure del caso.

Le condizioni dei feriti e i soccorsi

A seguito dello scontro, la macchina dei soccorsi si è attivata prontamente per assistere i due giovani coinvolti. I ragazzi sono stati presi in carico dal personale sanitario e condotti presso il nosocomio alessandrino. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo, con ferite di media gravità.